Il Milan continua il casting per il nuovo allenatore e non solo. Per la panchina il favorito rimane Oliver Glasner, con cui Cardinale e Ibrahimovic hanno avuto contatti positivi. L’allenatore ha dato la piena disponibilità e arriverebbe a prescindere da Rangnick
Per la panchina del Milan il favorito è Oliver Glasner. L'allenatore austriaco è il nome più avanti nei radar rossoneri per il dopo Allegri. Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic stanno continuando a fare i casting per il nuovo allenatore e l'ex Crystal Palace avrebbe dato la sua piena disponibilità. Contatti positivi con Glasner a prescindere dall'arrivo o meno di Ralf Rangnick.
La situazione Rangnick
Oliver Glasner è il nome indicato da Rangnick per la panchina rossonera che resta favorito anche senza un eventuale arrivo dell'attuale ct dell'Austria. Rangnick ha chiesto al Milan pieni poteri dirigenziali, il punto è capire se arriverà o meno.