Il direttore sportivo Giovanni Manna ha iniziato a lavorare per rinforzare il centrocampo e il primo obiettivo è Richard Rios del Benfica. Per il colombiano, che la scorsa estate era seguito dalla Roma, ci sono stati dei contatti esplorativi ma al momento non sono state presentate offerte ufficiali

Il Napoli ha iniziato a lavorare per il futuro e ha messo gli occhi su Richard Rios. Il calciatore del Benfica è in cima alla lista per rinforzare il centrocampo, reparto sul quale sicuramente gli azzurri interverranno in estate. Primi contatti esplorativi con il colombiano ma al momento non sono state ancora presentate offerte ufficiali. Rios era già stato un obiettivo della Roma la scorsa estate e, in questa stagione, ha segnato al Napoli: nella gara della fase a gironi di Champions League ha sbloccato il risultato contro la squadra di Conte nella partita poi terminata 2-0 per i portoghesi.