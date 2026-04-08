Il direttore sportivo Giovanni Manna ha iniziato a lavorare per rinforzare il centrocampo e il primo obiettivo è Richard Rios del Benfica. Per il colombiano, che la scorsa estate era seguito dalla Roma, ci sono stati dei contatti esplorativi ma al momento non sono state presentate offerte ufficiali
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Il Napoli ha iniziato a lavorare per il futuro e ha messo gli occhi su Richard Rios. Il calciatore del Benfica è in cima alla lista per rinforzare il centrocampo, reparto sul quale sicuramente gli azzurri interverranno in estate. Primi contatti esplorativi con il colombiano ma al momento non sono state ancora presentate offerte ufficiali. Rios era già stato un obiettivo della Roma la scorsa estate e, in questa stagione, ha segnato al Napoli: nella gara della fase a gironi di Champions League ha sbloccato il risultato contro la squadra di Conte nella partita poi terminata 2-0 per i portoghesi.
Chi è Richard Rios?
Nato in Colombia nel giugno 2000, Richard Rios è un centrocampista centrale molto strutturato fisicamente e abile in entrambe le fasi. Dopo aver iniziato la sua carriera in Sudamerica, tra Brasile e Messico, nell'estate 2025 il Benfica lo ha portato in Europa acquistandolo per 27 milioni dal Palmeiras. L'impatto con il calcio europeo è stato positivo: Rios non ha fatto fatica a integrarsi e fin qui ha già collezionato 39 presenze (con 4 gol e 5 assist) nella sua prima stagione in Portogallo.