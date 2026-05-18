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Guardiola lascerà il Manchester City a fine stagione: Maresca il prescelto per la panchina

Calciomercato

Dopo dieci anni, Pep Guardiola saluterà il Manchester City al termine di questa stagione. L'allenatore spagnolo dovrebbe fermarsi per un anno. Al suo posto, il prescelto è Enzo Maresca

LA CLASSIFICA DI PREMIER LEAGUE

Il Manchester City è pronto a salutare Pep Guardiola. Dopo dieci anni, l'allenatore spagnolo lascerà i Citizens al termine di questa stagione. Guardiola - che con il City si sta giocando la Premier League con l'Arsenal di Arteta - non dovrebbe tornare subito in panchina, ma fermarsi per almeno un anno. Si attende solo il comunicato ufficiale. Al suo posto, è pronto Enzo Maresca, ex vice di Guardiola nella stagione 2022/23 (ovvero quella del triplete) e reduce dall'esperienza con il Chelsea terminata il 1° gennaio di quest'anno. Insieme a Guardiola, cambierà anche tutto lo staff tecnico.

I titoli vinti dal City con Guardiola

Arrivato nel 2016, con Guardiola il City ha vinto ben 20 trofei. 6 Premier League, una Champions League, 3 FA Cup (l'ultima conquistata sabato scorso), 5 League Cup, 3 Community Shield, 1 Supercoppa Uefa e 1 Coppa del Mondo per club Fifa. Senza dimenticare il triplete nella stagione 2022-23, con Champions League, Premier League e FA Cup.

IPA84756826 - Manchester City manager Pep Guardiola celebrates with the FA Cup trophy following his sides victory over Chelsea at Wembley Stadium, London. Picture date: Saturday May 16, 2026.

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