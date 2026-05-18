Il Manchester City è pronto a salutare Pep Guardiola. Dopo dieci anni, l'allenatore spagnolo lascerà i Citizens al termine di questa stagione. Guardiola - che con il City si sta giocando la Premier League con l'Arsenal di Arteta - non dovrebbe tornare subito in panchina, ma fermarsi per almeno un anno. Si attende solo il comunicato ufficiale. Al suo posto, è pronto Enzo Maresca, ex vice di Guardiola nella stagione 2022/23 (ovvero quella del triplete) e reduce dall'esperienza con il Chelsea terminata il 1° gennaio di quest'anno. Insieme a Guardiola, cambierà anche tutto lo staff tecnico.