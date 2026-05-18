Il difensore francese torna all'Inter dopo il prestito all'Olympique Marsiglia. Lo ha confermato Pavard stesso attraverso i suoi profili social: "Indossare la maglia dell'OM è stata un'esperienza forte per la mia carriera e per la mia vita, in bocca al luppo per ciò che verrà"

Dopo una stagione da protagonista in prestito al Masiglia , Benjamin Pavard farà ritorno all'Inter . Il difensore francese ha concluso la sua esperienza marsigliese con il quinto posto in Ligue 1 che vale l'accesso all'Europa League in una stagione condita da 37 partite con 1 gol e 3 assist. A confermare il rientro in nerazzurro è stato lo stesso difensore attraverso il suo profilo Instagram.

Il saluto di Pavard ai tifosi del Marsiglia

"Oggi si chiude una pagina con il Marsiglia. Indossare questa maglia rimarrà un'esperienza forte nella mia carriera e nella mia vita - scrive Pavard - Ho sempre cercato di dare tutto in campo e di rappresentare questo club con rispetto e con impegno. Vado via con molte emozioni, lezioni e il ricordo di uno spogliatoio che è rimasto unito fino alla fine. Grazie al club, al personale, ai miei compagni di squadra e a tutti coloro che erano con noi in questa stagione. In bocca al lupo all'OM per ciò che verrà".