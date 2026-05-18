La salvezza aritmetica dei sardi ha fatto scattare il riscatto dell’attaccante, arrivato in prestito dai nerazzurri in estate: Sebastiano Esposito diventa così a tutti gli effetti un calciatore del Cagliari, all’Inter andranno 4 milioni di euro più il 40% della futura rivendita

Salvezza (con gol) e riscatto. Sebastiano Esposito ha firmato contro il Torino il settimo gol del suo campionato contribuendo a far centrare aritmeticamente l’obiettivo stagionale del Cagliari. Mantenuta la categoria per i rossoblù, per l’attaccante arrivato in prestito dall’Inter è scattato automaticamente il riscatto, come pattuito in estate quando il 23enne si trasferì in Sardegna.