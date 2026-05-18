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Cagliari, Sebastiano Esposito riscattato: all'Inter 4 milioni e 40% futura rivendita

cagliari

La salvezza aritmetica dei sardi ha fatto scattare il riscatto dell’attaccante, arrivato in prestito dai nerazzurri in estate: Sebastiano Esposito diventa così a tutti gli effetti un calciatore del Cagliari, all’Inter andranno 4 milioni di euro più il 40% della futura rivendita

CAGLIARI-TORINO 2-1, HIGHLIGHTS

Salvezza (con gol) e riscatto. Sebastiano Esposito ha firmato contro il Torino il settimo gol del suo campionato contribuendo a far centrare aritmeticamente l’obiettivo stagionale del Cagliari. Mantenuta la categoria per i rossoblù, per l’attaccante arrivato in prestito dall’Inter è scattato automaticamente il riscatto, come pattuito in estate quando il 23enne si trasferì in Sardegna. 

Sebastiano Esposito

Sebastiano Esposito

I numeri della sua stagione al Cagliari

Esposito, i termini dell'accordo tra Inter e Cagliari

Per il fratello di Pio, nell’accordo siglato ad agosto tra Cagliari e Inter, infatti, era previsto che il prestito gratuito si trasformasse in obbligo di riscatto in caso di salvezza dei sardi. All’Inter andranno quindi i 4 milioni fissati in estate per il riscatto e il 40% sull’eventuale futura rivendita.

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