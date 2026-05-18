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Venezia, Sporting Lisbona su Issa Doumbia: previsto un incontro

Calciomercato

Martedì 19 maggio lo Sporting Lisbona incontrerà la dirigenza del Venezia per provare a chiudere per Issa Doumbia, centrocampista italiano classe 2003 del Venezia, protagonista quest'anno della promozione dei veneti in Serie A. Si tratta per circa 20 milioni di euro bonus inclusi

VENEZIA, FESTA PROMOZIONE SUL CANAL GRANDE

Il futuro di Issa Doumbia potrebbe essere in Portogallo. Lo Sporting Lisbona vuole provare a prendere il centrocampista classe 2003 del Venezia, tra i protagonisti della promozione dei veneti in Serie A in questa stagione. Martedì 19 maggio i portoghesi saranno in Italia per incontrare la dirigenza del Venezia. Lo Sporting vuole accelerare sulla trattativa, vista anche la concorrenza di altri club. Si tratta per circa 20 milioni di euro bonus inclusi. In questa stagione, Doumbia ha collezionato 37 presenze, realizzando 8 gol e collezionando 6 assist. In carriera il 22enne originario di Treviglio ha fin qui raccolto tre presenze con l'Italia Under 21, di cui l'ultima durante gli Europei di categoria nel giugno 2025.

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