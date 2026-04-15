Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
le novità

Milan e Leao, tutto può succedere

Manuele Baiocchini
©IPA/Fotogramma

Ricominciare da 10 giocatori ma forse non dal numero 10. In casa Milan ci si prepara a vivere una nuova rivoluzione estiva. Allegri ha dato indicazioni su quali calciatori vorrebbe dentro una rosa piena di elementi in bilico. Anche tra i big

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ