Il post sui social

"Quando sono arrivato 9 anni fa, stavo inseguendo il sogno di un bambino, desideroso di avere successo nella vita e di raggiungere grandi traguardi - si legge -. Questa città e questo club mi hanno dato molto più di questo, molto più di quanto avessi mai sperato. Ciò che abbiamo vinto e ottenuto insieme è un'eredità che rimarrà per sempre nel mio cuore. Tra pochi mesi sarà il momento di dire addio alla città dove non solo abbiamo vinto tanto come club di calcio, ma anche dove ho iniziato il mio matrimonio e la mia famiglia. Il mio obiettivo principale come giocatore è stato quello di giocare sempre con passione, affinché voi poteste sentirvi orgogliosi e ben rappresentati in campo. Spero che lo abbiate percepito in ogni singola partita. Sono arrivato come un giocatore del Man City, me ne vado come uno di voi, un tifoso del Man City per la vita. Al club, a Pep, allo staff e a tutti i miei compagni di squadra di questi 9 anni: grazie per tutti i ricordi e per avermi permesso di far parte di questo viaggio per così tanto tempo. Godiamoci insieme queste ultime settimane e lottiamo per ciò che questa stagione ha ancora in serbo per noi".