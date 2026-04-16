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Bernardo Silva lascerà il Manchester City a fine anno: "Godiamoci le ultime settimane"

Calciomercato

Dopo l'ufficialità della separazione Manchester City-Bernardo Silva a fine stagione, il portoghese ha scritto un lungo messaggio social per ringraziare tutti per il "viaggio": e invitare a "godersi queste ultime settimane insieme". E mentre la squadra di Guardiola proverà a vincere la Premier (domenica il big match con l'Arsenal LIVE su Sky e NOW) c'è chi pensa al colpo a parametro zero per l'estate...

I BIG IN SCADENZA NEL 2026

Come già ufficializzato dal Manchester City negli scorsi giorni, Bernardo Silva non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno e lascerà dunque a parametro zero i Citizens al termine della stagione. Il portoghese, a Manchester dal 2017 e con oltre 450 presenze e 19 trofei con la maglia del City, ha salutato con un lungo post sui social.

Il post sui social

"Quando sono arrivato 9 anni fa, stavo inseguendo il sogno di un bambino, desideroso di avere successo nella vita e di raggiungere grandi traguardi - si legge -.  Questa città e questo club mi hanno dato molto più di questo, molto più di quanto avessi mai sperato. Ciò che abbiamo vinto e ottenuto insieme è un'eredità che rimarrà per sempre nel mio cuore. Tra pochi mesi sarà il momento di dire addio alla città dove non solo abbiamo vinto tanto come club di calcio, ma anche dove ho iniziato il mio matrimonio e la mia famiglia. Il mio obiettivo principale come giocatore è stato quello di giocare sempre con passione, affinché voi poteste sentirvi orgogliosi e ben rappresentati in campo. Spero che lo abbiate percepito in ogni singola partita. Sono arrivato come un giocatore del Man City, me ne vado come uno di voi, un tifoso del Man City per la vita. Al club, a Pep, allo staff e a tutti i miei compagni di squadra di questi 9 anni: grazie per tutti i ricordi e per avermi permesso di far parte di questo viaggio per così tanto tempo. Godiamoci insieme queste ultime settimane e lottiamo per ciò che questa stagione ha ancora in serbo per noi". 

Juve, suggestione Bernardo Silva per l'estate

La Juventus ha due suggestioni di mercato per l'estate: Goretzka del Bayern Monaco e Bernardo Silva del Manchester City. Sono entrambi in scadenza il 30 giugno 2026, la Juventus monitora le due possibili occasioni a parametro zero

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