Grazie alla sconfitta della Cremonese contro la Lazio, il Genoa ha raggiunto la salvezza artimetica. La permanenza in Serie A ha fatto scattare una serie di condizioni contrattuali e di mercato già pianificate dal club rossoblù. La prima riguarda Lorenzo Colombo: l'obbligo di riscatto dal Milan è ora operativo per una cifra di 7 milioni di euro, che rende definitivo l'acquisto dell'attaccante. Sul fronte tecnico, la salvezza ha attivato anche il rinnovo automatico del contratto di Daniele De Rossi, che si confronterà con la società per definire i programmi futuri. Non solo l'allenatore: il Genoa è al lavoro su diversi prolungamenti. Dopo quello già ufficializzato di Stefano Sabelli fino al 2028, è in dirittura d'arrivo il rinnovo di Nicola Leali. Le parti stanno trattando anche per prolungare i contratti di Caleb Ekuban e Junior Messias.