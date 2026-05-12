Sassuolo, la Premier guarda a Muharemovic e Konè

Comincia a scaldarsi il mercato in vista della prossima stagione. Una delle squadre che può già lavorare in anticipo è il Sassuolo che ha archiviato da tempo la salvezza e punta a chiudere il campionato a ridosso della zona coppe. Il direttore generale Giovanni Carnevali è in missione oggi a Londra perché ci sono interessi di varie squadre intorno a Muharemovic e Konè, due grandi intuizioni dello stesso Carnevali in questi anni alla guida degli emiliani. Su Muharemovic c'è sempre il forte interesse dell'Inter ma ricordiamo che il 50% del valore del cartellino spetta alla Juventus

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