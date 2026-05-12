Sassuolo, la Premier guarda a Muharemovic e Konè

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Sassuolo, missione inglese per Carnevali: interessi per Muharemovic e Konè

Calciomercato

Missione a Londra per il direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali. Oggetto di interesse della Premier League sono due delle tante intuizioni dello stesso Carnevali nei sui anni in Emilia. Si tratta del difensore Muharemovic, il cui 50% sulla rivendita spetterebbe alla Juventus, e il centrocampista Konè

Comincia a scaldarsi il mercato in vista della prossima stagione. Una delle squadre che può già lavorare in anticipo è il Sassuolo che ha archiviato da tempo la salvezza e punta a chiudere il campionato a ridosso della zona coppe. Il direttore generale Giovanni Carnevali è in missione oggi a Londra perché ci sono interessi di varie squadre intorno a Muharemovic e Konè, due grandi intuizioni dello stesso Carnevali in questi anni alla guida degli emiliani. Su Muharemovic c'è sempre il forte interesse dell'Inter ma ricordiamo che il 50% del valore del cartellino spetta alla Juventus

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I numeri stagionali di Konè e Muharemovic

Stagione esaltante nel Sassuolo per Ismail Konè e Tarik Muharemovic. Il centrocampista canadese classe 2002, prelevato l'estate scorsa dal Marsiglia, ha messo insieme  34 presenze e ben 6 gol alla sua prima esperienza in serie A. Il difensore bosniaco invece è arrivato al Sassuolo già la scorsa stagione in serie B, quest'anno ha avuto la sua consacrazione anche ai massimi livelli con un'annata al di sopra delle righe. 31 presenze , 2 gol e 2 assist stagionali oltre alla qualificazioni ai prossimi Mondiali con la Bosnia proprio ai danni dell'Italia. 

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