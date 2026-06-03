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Como, tentazione Muharemovic: piace il difensore del Sassuolo

Calciomercato

Il Como vuole rinforzarsi adeguatamente per affrontare la Champions League. Fra i profili seguiti in difesa c'è quello di Tarik Muharemovic, il centrale bosniaco autore di una splendida stagione con la maglia del Sassuolo. Le richieste degli emiliani sono molto alte al momentoe nelle scorse settimane per il giocatore si era informata anche l'Inter

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Nel mirino del Como, fra i rinforzi che piaccionio in chiave Champions, compare il nome di Tarik Muharemović, giovane difensore centrale del Sassuolo autore di una stagione sopra le righe sotto la guida di Fabio Grosso. Al momento non si può ancora parlare di una vera e propria trattativa a causa dei costi dell'operazione, giudicati alti per ora eccessivi dai lariani La dirigenza del Como resta però alla finestra, intenzionata a capire se ci sarà margine per limare le richieste economiche. Sul difensore nelle scorse settimane, aveva manifestato interessse anche l'Inter oltre alla Juventus da cui il giocatore proviene e a cui spetta il 50% dell'eventuale rivendita del Sassuolo

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