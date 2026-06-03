È ufficiale il riscatto di Rasmus Hojlund da parte del Napoli: lo ha annunciato il club campano con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Il danese, arrivato in prestito dal Manchester United nell'ultima stagione, aveva la certezza di essere riscattato già dopo aver centrato aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League con il Napoli, che sborsa 44 milioni ai Red Devils per il cartellino di Hojlund. Il costo totale dell'operazione, sommando anche i 6 milioni di prestito oneroso pagati la scorsa estate, è di 50 milioni di euro. Dopo aver ufficializzato la partecipazione alla prossima Champions League, Hojlund aveva scritto sui propri profili social: "Abbiamo conquistato la Champions League con il Napoli, il che vuol dire che, grazie al mio contratto, sono ufficialmente un giocatore del Napoli e sto salutando il Manchester United. È una sensazione strana, perché nell’ultimo anno mi sono già sentito un giocatore del Napoli. Il modo in cui voi tifosi mi avete sostenuto, facendomi sentire a casa e permettendomi di ritrovare fiducia, è qualcosa per cui sono immensamente grato. È tempo di sognare nuovi obiettivi, quindi andiamoli a inseguire".