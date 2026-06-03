Napoli-Hojlund, ufficiale il riscatto: le news di calciomercatoufficiale
Il Napoli ha annunciato ufficialmente di aver riscattato Rasmus Hojlund dal Manchester United. L'attaccante danese diventa, a tutti gli effetti, un giocatore degli azzurri, che hanno pagato 44 milioni di euro ai Red Devils per assicurarsi il cartellino dell'ex Atalanta
È ufficiale il riscatto di Rasmus Hojlund da parte del Napoli: lo ha annunciato il club campano con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Il danese, arrivato in prestito dal Manchester United nell'ultima stagione, aveva la certezza di essere riscattato già dopo aver centrato aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League con il Napoli, che sborsa 44 milioni ai Red Devils per il cartellino di Hojlund. Il costo totale dell'operazione, sommando anche i 6 milioni di prestito oneroso pagati la scorsa estate, è di 50 milioni di euro. Dopo aver ufficializzato la partecipazione alla prossima Champions League, Hojlund aveva scritto sui propri profili social: "Abbiamo conquistato la Champions League con il Napoli, il che vuol dire che, grazie al mio contratto, sono ufficialmente un giocatore del Napoli e sto salutando il Manchester United. È una sensazione strana, perché nell’ultimo anno mi sono già sentito un giocatore del Napoli. Il modo in cui voi tifosi mi avete sostenuto, facendomi sentire a casa e permettendomi di ritrovare fiducia, è qualcosa per cui sono immensamente grato. È tempo di sognare nuovi obiettivi, quindi andiamoli a inseguire".
Il comunicato del Napoli: "Congratulazioni, Rasmus"
"La SSC Napoli comunica che sono maturate le condizioni per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Rasmus Winther Højlund dal Manchester United Football Club. Lo scorso 13 settembre il nostro numero 19 realizza il suo primo gol, all'esordio, in occasione della vittoria per 1-3 al cospetto della Fiorentina al Franchi. In maglia azzurra ha collezionato 44 presenze, mettendo a referto 16 reti. Ha contribuito alla vittoria della Supercoppa Italiana, andando a segno nella semifinale vinta contro il Milan. Congratulazioni, Rasmus!".