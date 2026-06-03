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Juventus-Vlahovic, sarà addio: nessun accordo per il rinnovo. Le news di calciomercato

Calciomercato

Tra la Juventus e Dusan Vlahovic è finita. Il club non ha trovato l'accordo per il rinnovo di contratto e quindi il classe 2000 lascerà Torino al termine di questa stagione

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Dusan Vlahovic e la Juventus si separeranno al termine della stagione. Nelle scorse ore il club bianconero ha incontrato il padre del giocatore per cercare un'intesa per il rinnovo di contratto, che però non è stata trovata. Le richieste dell'attaccante serbo, infatti, sono superiori all'offerta fatta dai bianconeri, che hanno quindi deciso di interrompere le trattative e dire addio al classe 2000

Juventus-Vlahovic in numeri

 

Vlahovic lascia quindi la Juventus dopo 168 partite, condite da 68 gol e 16 assist, e una Coppa Italia vinta. L'attaccante serbo era arrivato a Torino a gennaio 2022 per più di 85 milioni di euro, con l'obiettivo di diventare l'attaccante titolare dei bianconeri per il presente e il futuro. Il classe 2000, però, non è riuscito a convincere in pieno, frenato anche da alcuni problemi fisici. 

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Ora la Juventus si metterà alla ricerca di un nuovo attaccante. In questo senso, i bianconeri hanno riavviato i contatti per Randal Kolo Muani. L'attaccante francese dopo il presitto al Tottenham è tornato al Psg e ora è di nuovo tra gli obiettivi di mercato del club bianconero. La trattativa per riportare il classe 1998 sembra però complessa, soprattutto per i costi dell'operazione, che sono molto elevati. Le due parti continuano a trattare ma per il momento non c'è un'intesa.

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