Juventus-Vlahovic, sarà addio: nessun accordo per il rinnovo. Le news di calciomercatoCalciomercato
Tra la Juventus e Dusan Vlahovic è finita. Il club non ha trovato l'accordo per il rinnovo di contratto e quindi il classe 2000 lascerà Torino al termine di questa stagione
Dusan Vlahovic e la Juventus si separeranno al termine della stagione. Nelle scorse ore il club bianconero ha incontrato il padre del giocatore per cercare un'intesa per il rinnovo di contratto, che però non è stata trovata. Le richieste dell'attaccante serbo, infatti, sono superiori all'offerta fatta dai bianconeri, che hanno quindi deciso di interrompere le trattative e dire addio al classe 2000.
Juventus-Vlahovic in numeri
Vlahovic lascia quindi la Juventus dopo 168 partite, condite da 68 gol e 16 assist, e una Coppa Italia vinta. L'attaccante serbo era arrivato a Torino a gennaio 2022 per più di 85 milioni di euro, con l'obiettivo di diventare l'attaccante titolare dei bianconeri per il presente e il futuro. Il classe 2000, però, non è riuscito a convincere in pieno, frenato anche da alcuni problemi fisici.
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