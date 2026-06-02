Dopo l'addio alla Roma, per Stephan El Shaarawy si potrebbe profilare uno di quei ritorni romantici dove tutto è cominciato. Il Faraone piace al Genoa, club in cui ha fatto le giovanili prima di andare in prestito al Padova e poi al Milan. Il club rossoblù non è l'unico sull'attaccante, anche il Venezia ci sta provando e in settimana avrà un incontro con lui. Vivo anche l'interesse di alcuni club da Dubai e dall'Arabia Saudita. Il Genoa potrebbe però fare leva sul rapporto tra El Shaarawy e De Rossi, suo ex compagno di squadra e poi allenatore alla Roma, che siede sulla panchina rossoblù.