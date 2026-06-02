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El Shaarawy, il Genoa è attento. E c'è l'idea Koleosho (che piace anche al Monza)

Calciomercato

Il Genoa pensa a un ritorno di Stephan El Shaarawy, sul quale però c'è anche il Venezia. Il Faraone, che ha lasciato la Roma, avrà un incontro in settimana con il club veneto ma il rapporto con De Rossi potrebbe favorire i rossoblù. Nel frattempo il Genoa ha messo gli occhi anche su Koleosho sul quale c'è pure il Monza

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Dopo l'addio alla Roma, per Stephan El Shaarawy si potrebbe profilare uno di quei ritorni romantici dove tutto è cominciato. Il Faraone piace al Genoa, club in cui ha fatto le giovanili prima di andare in prestito al Padova e poi al Milan. Il club rossoblù non è l'unico sull'attaccante, anche il Venezia ci sta provando e in settimana avrà un incontro con lui. Vivo anche l'interesse di alcuni club da Dubai e dall'Arabia Saudita. Il Genoa potrebbe però fare leva sul rapporto tra El Shaarawy e De Rossi, suo ex compagno di squadra e poi allenatore alla Roma, che siede sulla panchina rossoblù.

Anche Koleosho nel mirino, ma piace pure al Monza

In alternativa, il Genoa segue la situazione di Luca Koleosho - fresco di convocazione in Nazionale maggiore -, in uscita dal Paris FC. Il club francese non dovrebbe riscattarlo dal Burnley per gli elevati costi. Su di lui c'è anche l'interesse del Monza.

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