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Inter, Chivu in sede: le news sull'incontro

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L'allenatore dell'Inter - vincitore di scudetto e Coppa Italia - intorno alle 10 è arrivato nella sede del club nerazzurro in Viale della Liberazione a Milano, per pianificare insieme ai dirigenti la prossima stagione (presenti Marotta, Ausilio, Baccin e i vertici di Oaktree). Possibile che vengano affrontati diversi temi: dalle mosse di calciomercato al rinnovo con adeguamento del contratto di Chivu (attualmente in scadenza nel giugno 2027)

LO SPECIALE SCUDETTO

 

Intorno alle 10 di questa mattina Cristian Chivu è arrivato nella sede dell'Inter, in Viale della Liberazione a Milano. L'allenatore nerazzurro - arrivato lo scorso giugno al posto di Simone Inzaghi - ha conquistato scudetto e Coppa Italia nella sua prima stagione sulla panchina nerazzurra. All'incontro - che servirà per gettare le prime basi per il futuro - presenti Marotta, Ausilio, Baccin e i vertici di Oaktree. Tra i temi sul tavolo la programmazione della prossima stagione, anche per quello che riguarda il calciomercato e il rinnovo del contratto (per un anno o due anni) con adeguamento dell'allenatore. L'attuale accordo con Chivu scadrà il 30 giugno 2027.

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