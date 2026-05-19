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Real Madrid, pagata la clausola al Benfica: Mourinho può firmare

Calciomercato

Lo Special One adesso è libero di formalizzare il suo ritorno da allenatore del Real Madrid 13 anni dopo. I Blancos nelle scorse ore hanno pagato la clausola da 3 milioni che permette di risolvere il contratto di Mourinho con il Benfica e firmare il nuovo accordo

COM'ERA L'ULTIMO REAL DI MOURINHO

José Mourinho è sempre più vicino al ritorno al Real Madrid. Il club spagnolo, nella giornata di lunedì 18 maggio, ha pagato al Benfica la clausola rescissoria da 3 milioni di euro che legava l'allenatore portoghese ai lusitani. Un passaggio decisivo che ora lascia lo Special One libero di firmare con i Blancos e iniziare la sua seconda avventura sulla panchina del Bernabeu.

Il ritorno dopo 13 anni

Negli ultimi giorni i contatti tra Jorge Mendes e Florentino Perez si erano intensificati, con il Real alla ricerca di una figura esperta e carismatica per gestire uno spogliatoio sempre più complicato. Mourinho, che aveva chiesto tempo per decidere il proprio futuro, aveva aperto concretamente alla possibilità di tornare a Madrid, dove ha già allenato dal 2010 al 2013 vincendo Liga, Coppa del Re e Supercoppa di Spagna. Si tratterebbe di un ritorno sulla panchina del Real 13 anni dopo.

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