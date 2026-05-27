Dopo lo scudetto e la Coppa Italia, il club nerazzurro ha iniziato a pianificare la prossima stagione e per la porta, con il contratto di Sommer in scadenza al 30 giugno, verrà promosso come titolare Josep Martinez. Come vice dello spagnolo, il nome su cui punta l’Inter è quello del laziale Provedel

Josep Martinez portiere titolare, Ivan Provedel secondo. Questa è l’idea che l’Inter ha per la sua porta per la prossima stagione. Dopo la conquista di scudetto e Coppa Italia, il club nerazzurro ha iniziato la pianificazione della prossima stagione. E uno dei punti da chiarire è il futuro del portiere, visto che il contratto di Yann Sommer scadrà il 30 giugno 2026 e il contratto dello svizzero, 37 anni, non verrà rinnovato. L’idea dell’Inter è quella di promuovere titolare il portiere spagnolo Josep Martinez, 28 anni, acquistato nell’estate 2024 dal Genoa e per due stagioni vice di Sommer.