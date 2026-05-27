Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Inter, Josep Martinez primo portiere 2026-2027, Provedel possibile vice

Calciomercato

Dopo lo scudetto e la Coppa Italia, il club nerazzurro ha iniziato a pianificare la prossima stagione e per la porta, con il contratto di Sommer in scadenza al 30 giugno, verrà promosso come titolare Josep Martinez. Come vice dello spagnolo, il nome su cui punta l’Inter è quello del laziale Provedel 

INTER-MKHITARYAN, LE NEWS SUL RINNOVO

Josep Martinez portiere titolare, Ivan Provedel secondo. Questa è l’idea che l’Inter ha per la sua porta per la prossima stagione. Dopo la conquista di scudetto e Coppa Italia, il club nerazzurro ha iniziato la pianificazione della prossima stagione. E uno dei punti da chiarire è il futuro del portiere, visto che il contratto di Yann Sommer scadrà il 30 giugno 2026 e il contratto dello svizzero, 37 anni, non verrà rinnovato. L’idea dell’Inter è quella di promuovere titolare il portiere spagnolo Josep Martinez, 28 anni, acquistato nell’estate 2024 dal Genoa e per due stagioni vice di Sommer. 

Ivan Provedel

Ivan Provedel

I numeri della sua stagione con la Lazio

Inter-Provedel, a che punto siamo

Per il ruolo di secondo, che a quel punto con Martinez titolare rimarrebbe scoperto, l’idea dell’Inter è di puntare su Ivan Provedel. Il portiere 32enne, celebre per un gol segnato di testa in Champions contro l’Atletico Madrid nel 2023, è la prima scelta del club campione d’Italia. L’infortunio alla spalla ha mezzo Provedel fuori causa da marzo in poi ma è considerato il profilo giusto come vice Martinez. Non è in scadenza, quindi l’Inter dovrà trattare con il club del presidente Lotito. Ed è da capire anche quali sono i programma di Gattuso, se cioè il successore di Sarri vorrà puntare su Provedel o meno. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Portieri Inter, idea Provedel come vice Martinez

Calciomercato

Dopo lo scudetto e la Coppa Italia, il club nerazzurro ha iniziato a pianificare la prossima...

Non solo Milan: tre club europei seguono Iraola

Calciomercato

Ottenere il sì di Andoni Iraola non sembra affatto facile per il Milan che non è l'unico club...

Modric-Milan, perché non è (ancora) finita

Calciomercato

Il Milan spera che la storia con Luka Modric non sia ancora finita. Il croato giocherà il...

Cairo apre a cessione Toro: "Se c'è un'offerta..."

esclusiva sky

Urbano Cairo a Sky Sport apre alla possibile cessione del Torino: "Io dedico al Torino l’impegno...

Malen alla Roma, riscattato dall'Aston Villa

Calciomercato

La Roma, attraverso il proprio sito, ha comunicato l’ufficialità della permanenza di Donyell...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE