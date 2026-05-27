Modric-Milan, perché non è (ancora) finita

Il Milan spera che la storia con Luka Modric non sia ancora finita. Il croato giocherà il Mondiale e vedrà che squadra nascerà. Solo dopo arriverà la sua decisione con Zlatan Ibrahimovic che è in forte pressing per farlo rimanere

Il futuro di Luka Modric deve ancora essere scritto e la sua storia con il Milan potrebbe non essere finita. Nonostante l'addio di Allegri e un brutto finale di stagione - quello che il croato non avrebbe mai voluto - a Milano si trova bene, così come si trova bene la sua famiglia. Luka Modric, dunque, continua ad allenarsi in vista del Mondiale e riflette sul proprio futuro. Da una parte la possibilità di chiudere la propria carriera con la maglia della Croazia. Dall’altra il pensiero di continuare a giocare in rossonero per un altra stagione: Ibra, del resto, è in forte pressing per farlo rimanere.

I numeri di Modric al Milan

La stagione di Luka Modric al Milan è stata comunque positiva. Il 14 luglio 2025 ha sottoscritto un accordo annuale con il club rossonero con un'opzione per un'ulteriore stagione. Ha disputato 37 partite tra Serie A, Supercoppa Italiana e Coppa Italia per un totale di 2864 minuti giocati. Inoltre, ha collezionato 2 gol e 3 assist. Nel finale di stagione, poi, il recupero lampo dopo l'operazione per la frattura dello zigomo.