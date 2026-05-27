Non solo Milan: tre club europei seguono Iraola

Ottenere il sì di Andoni Iraola non sembra affatto facile per il Milan che non è l'unico club interessato a lui: per l'allenatore del Bournemouth si sono infatti mossi due club di Premier League, Crystal Palace e Liverpool, e uno di Bundesliga, il Bayer Leverkusen. C'è un'altra pista degli ultimi giorni per la direzione tecnica ed è quella di Ralf Rangnick, Ct della nazionale austriaca che al momento dunque non sarebbe libero

Andoni Iraola e un'operazione al Milan che non è semplicissima al momento per l'interesse da parte anche di altri club verso l'allenatore del Bournemouth. Iraola, che era già stato contattato dai rossoneri il 15 maggio, alla presenza di Ibrahimovic, Cardinale e Calvelli, rispecchia il tipo di profilo cercato dal Milan. Ma da quanto risulta è molto difficile ottenere il sì del basco che per ora prende tempo. Il Milan, che ha vissuto uno scossone importante a livello societario, con l'azzeramento della dirigenza e del lato tecnico, ha fretta di trovare un nuovo allenatore con cui costruire le prossime stagioni.