Non solo Milan: tre club europei seguono Iraola

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Non solo Milan: su Iraola ci sono anche Crystal Palace, Bayer Leverkusen e Liverpool

Calciomercato
©Ansa

Ottenere il sì di Andoni Iraola non sembra affatto facile per il Milan che non è l'unico club interessato a lui: per l'allenatore del Bournemouth si sono infatti mossi due club di Premier League, Crystal Palace e Liverpool, e uno di Bundesliga, il Bayer Leverkusen. C'è un'altra pista degli ultimi giorni per la direzione tecnica ed è quella di Ralf Rangnick, Ct della nazionale austriaca che al momento dunque non sarebbe libero

IRAOLA, CHI È L'ALLENATORE CHE PIACE AL MILAN

Andoni Iraola e un'operazione al Milan che non è semplicissima al momento per l'interesse da parte anche di altri club verso l'allenatore del Bournemouth. Iraola, che era già stato contattato dai rossoneri il 15 maggio, alla presenza di Ibrahimovic, Cardinale e Calvelli, rispecchia il tipo di profilo cercato dal Milan. Ma da quanto risulta è molto difficile ottenere il sì del basco che per ora prende tempo. Il Milan, che ha vissuto uno scossone importante a livello societario, con l'azzeramento della dirigenza e del lato tecnico, ha fretta di trovare un nuovo allenatore con cui costruire le prossime stagioni.

Palace, Liverpool e Leverkusen i club interessati a Iraola

Iraola è seguito dai rossoneri, ma non solo: altri club si sono mossi con anticipo per convincere Iraola, come il Crystal Palace e soprattutto il Bayer Leverkusen. Anche il Liverpool si sarebbe mosso per avere informazioni su Iraola, nel caso in cui Arne Slot lasciasse Anfield. 


Rangnick è un'altra pista per la panchina del Milan

C'è un'altra pista degli ultimi giorni per la direzione tecnica ed è quella di Ralf Rangnick, Ct della nazionale austriaca che al momento dunque non sarebbe libero.

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