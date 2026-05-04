E' il Bari la quarta retrocessa in C dopo Reggiana, Spezia e Pescara. A centrare la salvezza è il Sudtirol che pareggia 0-0 entrambe le gare del playot e conquista la permanenza in Serie B. A centrare la promozione in Serie A, invece, sono state finora Venezia e Frosinone: la terza arriverà dai playoff con la finale tra Monza e Catanzaro