40' - Catanzaro in vantaggio: segna Jack
Dagli sviluppi di un calcio di punizione da sinistra, Jack salta più in alto di tutti e la mette dentro
Dopo il 2-0 del Ceravolo, il Monza ha l'opportunità di centrare il traguardo della Serie A. Catanzaro chiamato all'impresa: seve vincere con tre gol di scarto. Bianco schiera Cutrone dal 1' con alle spalle Mota e Hernani. Aquilani di affida all'estro di Iemmello con Liberali e Pittarello. In diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
45' - Due minuti di recupero
44' - Ancora Catanzaro pericolosissimo, gran cocnlusione di Favasuli e gran risposta in angolo di Thiam
Dagli sviluppi di un calcio di punizione da sinistra, Jack salta più in alto di tutti e la mette dentro
35' - Continua a spingere il catanzaro, buon palla da sinistra, Iemmello prova la deviazione ma Thiam è reattivo
31' - Il Catanzaro ci sta provando, pericolosa deviazione di Dany Mota in area, ma Thiam è attento e blocca
29' - Il Catanzaro protesta per un possibile fallo in area Monza su Pittarello
28' - E' inevitabile che il Catanzaro presti un po' il fianco alle ripartenze del Monza, a squadra di Aquilani deve vincere con tre gol di scarto
25' - Ammonito Pontisso
22' - Ci prova di nuovo Cutrone che riceve al limite spalle alla porta, si gira e calcia, conclusione troppo debole e facilmente parata da Pigliacelli
20' - Sempre da destra ci prova il Monza, questa volta con Birindelli che prova un cross teso sul secondo palo per Mota, ma l'attaccante brianzolo è in ritardo
14' - Contropiede micidiale del Monza con Cutrone che va via in campo aperto, poi conclude in diagonale, palla deviata e finita in angolo
13' - Catanzaro pericoloso da un calcio di punizione da destra, colpo di testa di Jack ma troppo centrale, para Thiam
8' - Il Monza prova a rispondere da destra con Hernani, palla testa in mezzo ma Cutrone viene anticipato
5' - Guardingo il Monza in questo avvio con il Catanzaro che prova a fare la partita ma curando molto il possesso palla senza essere troppo frettoloso
1' - Sunito una buona iniziativa del Catanzaro con Liberali che però, poi, entra in area e commette fallo su Birindelli
Si parte all'U-Power
Ora l'Inno di Mameli
Squadre in campo, tutto pronto
C'è anche Raffaele Palladino in tribuna e anche Roberto De Zerbi
C'è la cerimonia della finale di ritorno dei playoff di Serie B in corso all'U-Power Stadium
E' il Bari la quarta retrocessa in C dopo Reggiana, Spezia e Pescara. A centrare la salvezza è il Sudtirol che pareggia 0-0 entrambe le gare del playot e conquista la permanenza in Serie B. A centrare la promozione in Serie A, invece, sono state finora Venezia e Frosinone: la terza arriverà dai playoff con la finale tra Monza e Catanzaro
Fabio Caserta ha mantenuto la sua promessa. Dopo la salvezza conquistata in extremis in serie B con l'Empoli è partito per il Cammino di Santiago e sui propri social ha mostrato le foto della sua avventura che si è completata a Santiago di Compostela
Mancano solo due squadre e poi la lista delle squadre partecipanti alla prossima Serie B sarà completa. Dopo la retrocessione dalla A della Cremonese, ora si attendono gli ultimi due verdetti: la vincente dei playoff di Serie C (nelle semifinali di andata, pari tra Salernitana e Brescia e Ascoli che batte 4-0 il Catania) e la vincente della finale playoff di Serie B (il Monza ha vinto l'andata a Catanzaro). Al momento in B sono sicure 18 su 20
L'andata della finale dei playoff di Serie B va al Monza. I brianzoli vincono 2-0 in casa del Catanzaro con i gol di Hernani e Caso. Venerdì 29 maggio il ritorno in casa del Monza. Qui il programma completo con date e orari in attesa della doppia finale che sarà live su Sky e in streaming su NOW
Il primo turno va al Monza: i brianzoli vincono l'andata della finale playoff di Serie B contro il Catanzaro. Decisivi i gol di Hernani al 77' e Caso all'89'. Dopo un primo tempo equilibrato, a sbloccarla è l'ex Parma con un gran gol da fuori. Il raddoppio arriva in contropiede con Petagna che lancia Caso che con il suo gol avvicina sensibilmente la promozione in Serie A. Il ritorno oggi sui canali Sky e in streaming su NOW.
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Delli Carri, Carboni; Bakoune, Pessina, Colombo, Azzi; Hernani, Dany Mota; Cutrone. All. Bianco
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Fellipe Jack; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Di Francesco; Liberali, Iemmello; Pittarello. All. Aquilani
Il Monza si presenta imbattuto in tutte le ultime otto sfide degli spareggi promozione, che raccontano di sette vittorie e un pareggio, e anche di 18 gol segnati, con una media di 2.3 a incontro.
Nelle diciannove edizioni precedenti dei playoff di Serie B, nessuna squadra aveva mai conquistato la vittoria in trasferta con due gol di scarto nella gara d'andata della finale.
I massimi precedenti di vittorie esterne si fermavano a un solo gol: il 2-1 del Torino a Perugia nel 2004/05, l'1-0 del Lecce sull'Albinoleffe nel 2007/08, quello dello Spezia a Frosinone nel 2019/20 e del Venezia a Cittadella nel 2020/21.
Quella tra Monza e Catanzaro è anche la quarta finale nella storia dei playoff tra la terza e la quinta classificata. Nei tre precedenti, ha sempre vinto chi ha gestito meglio l'andata.
Nel 2009/10, il Brescia di Iachini andò in Serie A vincendo 2-1 il ritorno dopo lo 0-0 dell'andata contro il Torino. Nel 2010/11, il Novara di Tesser replicò lo schema: 0-0 in casa del Padova, poi 2-0 al ritorno. Nel 2022/23, fu il Cagliari di Ranieri a spuntarla a Bari con un gol di Pavoletti in pieno recupero, dopo l'1-1 dell'andata
Per essere promossi in Serie A, i giallorossi calabresi devono vincere con almeno tre gol di scarto. Un'impresa riuscita in finale soltanto due volte in tutta la storia del torneo, e sempre in casa.
Il Monza ha chiuso la stagione regolare al terzo posto con 76 punti piazzandosi alle spalle di Venezia e Frosinone, promosse direttamente in massima serie. I brianzoli hanno pagato a caro prezzo il ko a Mantova alla penultima giornata: una sconfitta (3-2) che ha permesso ai ciociari di prendersi la seconda piazza.
Il Catanzaro, invece, si è classificato quinto con 59 punti. Se l’attacco ha fatto bene, risultando il terzo della categoria con 62 centri, meno solo di Frosinone (76) e Venezia (77), le due formazioni già promosse, è in difesa che la squadra ha sofferto molto incassando la bellezza di 51 reti, peggiore score tra le prime sette.