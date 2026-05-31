Victor Osimhen non è stato convocato da Eric Chelle, Ct della Nigeria, per le prossime amichevoli, contro la Polonia e il Portogallo. "Osimhen forse cambierà squadra quindi ho preferito che rimanesse a casa, perché se giocasse non sarebbe al 100%", ha dichiarato Chelle in conferenza stampa

Victor Osimhen non è stato convocato da Eric Chelle, Ct della Nigeria, per le prossime amichevoli, contro la Polonia e il Portogallo. Alla base di questa scelta del responsabile tecnico della nazionale africana ci sarebbero motivi di mercato: "La cosa più importante”, ha dichiarato Chelle nel VIDEO, “è che avremo due assenze di un certo peso perché Osimhen forse cambierà squadra quindi ho preferito che rimanesse a casa, perché se giocasse non sarebbe al 100%. Poi mancherà anche Lookman".

Osimhen al Gala, le cifre

Al Galatasaray Osimhen, nell’agosto del 2025, è costato 75 milioni di euro divisi in due pagamenti diversi al Napoli (una rata da 40, un'altra da 35). Nell’accordo è presente una clausola per la rivendita a un club italiano nei due anni successivi.