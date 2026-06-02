Da Chivu a Palestra e Solet: l'Inter che verrà

La festa per il ventunesimo scudetto è alle spalle, la programmazione no. L’Inter costruisce il domani partendo dal rinnovo Chivu e lavorando per portare a Milano alcuni obiettivi importanti. Da Solet a Curtis Jones, passando per il sogno Palestra, i nerazzurri vogliono consolidare il ciclo vincente aperto con scudetto e Coppa Italia, puntando su continuità, giovani talenti e ambizioni europee
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