Da Chivu a Palestra e Solet: l'Inter che verrà

La festa per il ventunesimo scudetto è alle spalle, la programmazione no. L’Inter costruisce il domani partendo dal rinnovo Chivu e lavorando per portare a Milano alcuni obiettivi importanti. Da Solet a Curtis Jones, passando per il sogno Palestra, i nerazzurri vogliono consolidare il ciclo vincente aperto con scudetto e Coppa Italia, puntando su continuità, giovani talenti e ambizioni europee