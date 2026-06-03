la storia
Quella di Vlahovic è la fine di una promessa incompiuta
L’accordo per il rinnovo non è arrivato e le strade di Dusan Vlahovic e della Juventus si separano. Arrivato nel 2022 come uno degli acquisti più costosi della storia bianconera, il serbo lascia tra gol pesanti, infortuni, aspettative disattese e una sola Coppa Italia conquistata
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