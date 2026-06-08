Kessié ha messo in stand-by il rinnovo con l'Al-Alhi perché vuole tornare in Serie A. La Juve lo segue da tempo e nei prossimi giorni potrebbe approfondire questa pista di mercato, ma bisognerà capire se ci saranno altre squadre italiane interessate
Dopo il sesto posto e la mancata qualificazione alla prossima Champions League, la Juventus è alla ricerca di rinforzi e potrebbe tornare a pensare a Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano è in scadenza e ha rifiutato il rinnovo con l'Al Ahli, che gli aveva offerto un contratto biennale da 12 milioni di euro a stagione. La sua priorità, infatti, è tornare in Italia. Il centrocampista è disposto ad accettare stipendi più bassi pur di tornare in Serie A e i bianconeri, che lo seguono da tempo, potrebbero approndire questa opzione nei prossimi giorni. Ci sarà da capire se ci saranno altre squadre interessate in Italia.
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I numeri di Kessié
Nel corso della stagione 2025/26, Kessié ha collezionato 42 presenze tra tutte le competizioni con la maglia dell'Al-Ahli, condite da 12 gol e 6 assist. Il classe 1996 si conferma quindi un centrocampista dotato di grandi doti offensive, profilo che manca nella rosa a disposizione di Luciano Spalletti. L'ex rossonero sarebbe quindi un ottimo innesto per la Juventus, di qualità ed esperienza.