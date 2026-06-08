Kessié ha messo in stand-by il rinnovo con l'Al-Alhi perché vuole tornare in Serie A. La Juve lo segue da tempo e nei prossimi giorni potrebbe approfondire questa pista di mercato, ma bisognerà capire se ci saranno altre squadre italiane interessate

Dopo il sesto posto e la mancata qualificazione alla prossima Champions League, la Juventus è alla ricerca di rinforzi e potrebbe tornare a pensare a Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano è in scadenza e ha rifiutato il rinnovo con l'Al Ahli, che gli aveva offerto un contratto biennale da 12 milioni di euro a stagione. La sua priorità, infatti, è tornare in Italia. Il centrocampista è disposto ad accettare stipendi più bassi pur di tornare in Serie A e i bianconeri, che lo seguono da tempo, potrebbero approndire questa opzione nei prossimi giorni. Ci sarà da capire se ci saranno altre squadre interessate in Italia.