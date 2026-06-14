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Milan, Amorim sempre più vicino: le news sul nuovo allenatore e il direttore sportivo

Calciomercato

Il Milan continua a lavorare per trovare un nuovo allenatore e un nuovo direttore sportivo. Per la panchina, si avvicina Ruben Amorim, nettamente in vantaggio sugli altri nomi. Testa a testa tra Ozek e Krosche per il ruolo di ds

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Ruben Amorim è sempre più vicino al Milan. Dopo l'addio di Massimiliano Allegri, i rossoneri hanno sondato diversi nomi ma ora il portoghese è in cima alla lista della dirigenza rossonera, superando Jaissle dell'Al-Ahli. L'ex Manchester United e Sporting è stato individuato come il profilo giusto per guidare il Milan ed è nettamente favorito.

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Le ultime sul direttore sportivo

Più complessa, invece, la situazione del direttore sportivo. Dopo il no di Rangnick, c'è infatti un testa a testa tra Ozek, ds del Fenerbhace, e Krosche, ds dell'Eintracht Francoforte. Il secondo, però, è anche membro del board della squadra tedesca, un aspetto che potrebbe rendere complicato il suo arrivo a Milano. Per trasferirsi al Milan, infatti, l'Eintracht dovrebbe prima liberarlo, cosa che non è successa in passato in occasione di precedenti offerte. Sempre parlando dell'area tecnica, Bobby Gardiner dovrebbe essere promosso da match analyst a capo scouting.

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