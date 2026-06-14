Il Milan continua a lavorare per trovare un nuovo allenatore e un nuovo direttore sportivo. Per la panchina, si avvicina Ruben Amorim, nettamente in vantaggio sugli altri nomi. Testa a testa tra Ozek e Krosche per il ruolo di ds

Ruben Amorim è sempre più vicino al Milan. Dopo l'addio di Massimiliano Allegri, i rossoneri hanno sondato diversi nomi ma ora il portoghese è in cima alla lista della dirigenza rossonera, superando Jaissle dell'Al-Ahli. L'ex Manchester United e Sporting è stato individuato come il profilo giusto per guidare il Milan ed è nettamente favorito.