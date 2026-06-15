Amorim si è ritirato molto presto, a soli 32 anni, a causa dei continui problemi fisici che hanno condizionato la sua carriera. Ex centrocampista, dopo gli inizi nel Belenenses ha legato il suo nome soprattutto al Benfica, club con cui ha vissuto gran parte della sua esperienza da calciatore. Le uniche eccezioni sono state le parentesi al Braga e all'Al-Wakrah, in Qatar.

Terminata la carriera sul campo, Amorim ha intrapreso quasi subito quella da allenatore. La sua prima esperienza risale al 2018, sulla panchina del Casa Pia, in terza serie portoghese: il Consiglio Disciplinare della FPF (la Federazione portoghese), però, lo sospende per aver dato indicazioni dalla panchina pur non essendo ancora in possesso del patentino. La sanzione viene successivamente revocata, ma nel gennaio 2019 Amorim e parte dello staff rassegnano le dimissioni.

Nonostante quell'episodio, il suo talento non passa inosservato. Nell'estate del 2019 il Braga gli affida la squadra B, ma pochi mesi più tardi il presidente decide di esonerare Sá Pinto e promuovere Amorim alla guida della prima squadra. La scommessa si rivela vincente: Amorim conquista 10 vittorie in 13 partite e porta il Braga alla conquista della Coppa di Lega battendo il Porto in finale.

Le sue prestazioni attirano immediatamente l'attenzione dello Sporting che, nel marzo 2020, investe ben 10 milioni di euro per liberarlo dal Braga. A Lisbona apre uno dei cicli più importanti della storia recente del club: vince due campionati, due Coppe di Lega e una Supercoppa.

Uno scenario simile si ripete nel novembre 2024, quando il Manchester United decide di puntare su di lui, versando a sua volta circa 10 milioni di euro per strapparlo allo Sporting. L'exploit portoghese, però, non si ripete in Inghilterra. Nella sua prima stagione chiude il campionato al 15° posto, pur riuscendo a raggiungere la finale di Europa League poi persa contro il Tottenham. Nella stagione successiva a gennaio, con lo United quinto in classifica e a tre punti dal Liverpool quarto, Amorim viene sollevato dall'incarico.