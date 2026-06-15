Milan, Ibrahimovic e Cardinale alla Casa Bianca per l'evento UFC e gli 80 anni di Trump
Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale erano presenti alla Casa Bianca per assistere dal vivo a UFC Freedom 250, evento di MMA organizzato nella residenza presidenziale per celebrare l'80° compleanno di Donald Trump. Per l'occasione è stata allestita "The Claw", un'arena temporanea da 4.300 posti accessibile esclusivamente su invito ufficiale. Nel corso della serata Gaethje e Gane si sono laureati campioni
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- Da Casa Milan alla Casa Bianca. Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale hanno assistito all'evento "UFC Freedom 250", evento di MMA (arti marziali miste) organizzato nei giardini della Casa Bianca a Washington. In questi giorni lo svedese è impegnato negli Stati Uniti come commentatore per Fox durante i Mondiali. Ne ha così approfittato per partecipare all'evento insieme al proprietario del club rossonero.
- L'evento è stato organizzato per celebrare gli 80 anni del presidente Donald Trump, compiuti proprio il 14 giugno. Si è trattato del primo appuntamento sportivo professionistico ospitato nella residenza presidenziale degli Stati Uniti. Gli spettatori presenti hanno potuto accedere esclusivamente su invito ufficiale.
- Il nome dell'evento, UFC Freedom 250, deriva dal 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti che ricade proprio quest'anno. Da qui il nome all'evento.
- Come detto, all'evento si poteva accedere esclusivamente tramite invito ufficiale. Per l'occasione è stata allestita un'arena temporanea da 4.300 posti, ribattezzata "The Claw". La struttura ospitava la classica "gabbia" ottagonale della UFC ed era sovrastata da un'imponente struttura alta 27 metri.
- I tifosi che non hanno avuto accesso all'evento hanno comunque potuto seguire gli incontri a poche centinaia di metri di distanza, nell'area del National Mall, dove per l'occasione sono stati installati dei maxischermi per assistere in diretta alla serata.
- La card di UFC Freedom 250 prevedeva sette incontri, con due titoli in palio. Nel main event si sono affrontati il georgiano Ilia Topuria e lo statunitense Justin Gaethje, mentre il co-main event ha visto opposti il brasiliano Alex Pereira e il francese Ciryl Gane. Location sicuramente suggestiva per gli atleti, che hanno avuto la possibilità di visitare e attraversare gli ambienti della Casa Bianca.
- Nel main event Justin Gaethje (in foto) ha sconfitto il campione in carica Ilia Topuria, conquistando il titolo dei Pesi Leggeri. L'incontro si è concluso al termine della quarta ripresa, quando l'angolo del georgiano ha deciso di interrompere il match vedendo il proprio atleta visibilmente provato. Nel co-main event, invece, Ciryl Gane ha superato Alex Pereira per KO tecnico nel secondo round, aggiudicandosi il titolo ad interim dei Pesi Massimi.