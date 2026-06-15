 Ibra e Cardinale (Milan) alla Casa Bianca per l'evento UFC e 80 anni di Trump | Sky Sport
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Milan, Ibrahimovic e Cardinale alla Casa Bianca per l'evento UFC e gli 80 anni di Trump

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Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale erano presenti alla Casa Bianca per assistere dal vivo a UFC Freedom 250, evento di MMA organizzato nella residenza presidenziale per celebrare l'80° compleanno di Donald Trump. Per l'occasione è stata allestita "The Claw", un'arena temporanea da 4.300 posti accessibile esclusivamente su invito ufficiale. Nel corso della serata Gaethje e Gane si sono laureati campioni

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