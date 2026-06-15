Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale erano presenti alla Casa Bianca per assistere dal vivo a UFC Freedom 250, evento di MMA organizzato nella residenza presidenziale per celebrare l'80° compleanno di Donald Trump. Per l'occasione è stata allestita "The Claw", un'arena temporanea da 4.300 posti accessibile esclusivamente su invito ufficiale. Nel corso della serata Gaethje e Gane si sono laureati campioni

MILAN, AMORIM SARÀ IL NUOVO ALLENATORE - LA SITUAZIONE PANCHINE IN SERIE A