Il portiere italiano torna a insidiare il Dibu Martinez. I bianconeri continuano a mantenere vivi i contatti con l'Aston Villa per capire la reale richiesta per il cartellino dell'argentino
Gugliemo Vicario torna a insidiare il Dibu Martinez per il ruolo di futuro portiere della Juventus. Il nome del giocatore del Tottenham ha di nuovo preso quota nelle ultime ore in casa bianconera, visto l'ingaggio inferiore (anche se il suo cartellino si aggira tra i 18 e i 20 milioni). L'italiano torna a candidarsi, ma la Juve non molla la pista per il Dibu, per il quale i contatti con l'Aston Villa sono proseguiti anche nella giornata di martedì 16 giugno in attesa di capire la vera richiesta degli inglesi per il cartellino.
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Dibu-Juve, la situazione
L'argentino resta vicino ai bianconeri. Le parti sono prossime a trovare un accordo sulla base di un contratto triennale a cifre ridimensionate rispetto a quanto guadagnava in Premier League. La volontà della Juventus sarebbe quella di pagare un indennizzo minimo per il cartellino del portiere, ma l'Aston Villa al momento non ha chiarito la sua richiesta economica ai bianconeri.