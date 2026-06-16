Gugliemo Vicario torna a insidiare il Dibu Martinez per il ruolo di futuro portiere della Juventus. Il nome del giocatore del Tottenham ha di nuovo preso quota nelle ultime ore in casa bianconera, visto l'ingaggio inferiore (anche se il suo cartellino si aggira tra i 18 e i 20 milioni). L'italiano torna a candidarsi, ma la Juve non molla la pista per il Dibu, per il quale i contatti con l'Aston Villa sono proseguiti anche nella giornata di martedì 16 giugno in attesa di capire la vera richiesta degli inglesi per il cartellino.

Approfondimento Che cosa cambia per la Juve tra Vicario e Martinez