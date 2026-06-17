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Calciomercato Inter, Provedel è in chiusura. L'agente: "Siamo molto vicini"

Calciomercato

"Siamo molto vicini". Intercettato dal nostro Matteo Barzaghi, l’agente di Provedel  Rava ha fornito a Sky le ultime della trattativa che dovrebbe portare a breve il portiere in nerazzurro. L'affare è ormai in chiusura per un'operazione da tre milioni di euro.: "È tifoso dell’Inter da sempre, penso che per lui sia la chiusura di un cerchio a livello di carriera. È sicuramente un club molto importante, poi verrà qua per giocarsi le sue carte e vediamo. Siamo molto fiduciosi"

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Ivan Provedel è a un passo dell'Inter. Il suo arrivo in nerazzurro è in chiusura: la chiusura dell'accordo per un'operazione da circa 3 milioni di euro è ormai vicina. Il portiere firmerà un contratto triennale e a breve si conta di avere il via libera da parte della Lazio. Accordo verbale tra club ormai c'è La conferma è arrivata dall'agente del giocatore Gianni Rava: "Siamo molto vicini, abbiamo lavorato nella direzione giusta. Spero che a breve si possa risolvere e chiudere questo trasferimento". E ha aggiunto: "Provedel è tifoso dell'Inter da sempre, penso che per lui questa sia la chiusura di un cerchio a livello di carriera. Verrà qui a giocarsi le sue carte e vedremo. Siamo fiduciosi".

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