Luciano Spalletti ha espresso il suo gradimento per il macedone come possibile rinforzo per completare la rosa. Il giocatore, intanto, non è stato riscattato dal Napoli e farà ritorno al Lipsia
Luciano Spalletti vorrebbe portare Eljif Elmas alla Juventus. L'allenatore ha espresso il suo gradimento nei confronti del macedone, con cui ha già lavorato assieme a Napoli nell'anno dello Scudetto, e non è da escludere che si possa pensare a lui per completare la rosa.
Il Napoli non lo ha riscattato
Dopo esser tornato al Napoli la scorsa stagione, Elmas non è stato riscattato al termine del prestito e farà ritorno al Lipsia. La Juve ci pensa come operazione low-cost, spinta dal gradimento di Spalletti che ne apprezza la duttilità tattica visto che può giocare in quasi tutti i ruoli del centrocampo.