La Fiorentina ha incontrato l'agente di Moise Kean, Alessandro Lucci, e nessuna delle due parti ha espresso la volontà di dirsi addio. Per il momento, quindi, l'attaccante classe 2000 è destinato a restare in maglia viola, ma da qui al termine del mercato verranno valutate offerte

La Fiorentina è al lavoro per capire il futuro di Moise Kean e ha avuto un incontro il suo agente, Alessandro Lucci. Nessuna delle due parti ha espresso la volontà di lasciarsi, ma si valuteranno offerte. Per il momento, però, nessuna squadra si è detta interessata al cartellino del classe 2000, ma il mercato è ancora lungo e bisognerà quindi capire come si potrà evolvere la situazione.