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Kean-Fiorentina, l'esito dell'incontro: si proseguirà insieme ma occhio alle offerte

Calciomercato

La Fiorentina ha incontrato l'agente di Moise Kean, Alessandro Lucci, e nessuna delle due parti ha espresso la volontà di dirsi addio. Per il momento, quindi, l'attaccante classe 2000 è destinato a restare in maglia viola, ma da qui al termine del mercato verranno valutate offerte

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La Fiorentina è al lavoro per capire il futuro di Moise Kean e ha avuto un incontro il suo agente, Alessandro Lucci. Nessuna delle due parti ha espresso la volontà di lasciarsi, ma si valuteranno offerte. Per il momento, però, nessuna squadra si è detta interessata al cartellino del classe 2000, ma il mercato è ancora lungo e bisognerà quindi capire come si potrà evolvere la situazione.

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I numeri di Kean

Dopo l'incredibile stagione 2024/25, conclusa con ben 19 gol segnati in Serie A, quest'anno Kean non è riuscito a ripetersi. L'attaccante italiano ha segnato 8 reti in 26 presenze, fermato anche da diversi problemi fisici.

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