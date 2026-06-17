Sfuma l'obiettivo Markus Krosche per il Milan come nuovo direttore tecnico. Il 45enne ha deciso di rimanere all'Eintracht con cui ha un contratto fino al 2028 (secondo quanto riportano i principali media tedeschi). Si riapre, quindi, in casa rossonera la caccia a un nuovo dirigente per la parte sportiva

Markus Krosche resta all'Eintracht. Nonostante il tentativo del Milan di portarlo in Italia offrendogli il ruolo di direttore tecnico, il 45enne ha deciso di continuare il suo lavoro con il club con cui è sotto contratto fino al 2028 (secondo quanto riportano i principali media tedeschi). Dopo l'ufficialità di Amorim come nuovo allenatore, è caccia quindi in casa rossonera a un nuovo Chief della parte sportiva.