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Milan, Markus Krosche resta all'Eintracht: è caccia al nuovo dt

dalla germania

Sfuma l'obiettivo Markus Krosche per il Milan come nuovo direttore tecnico. Il 45enne ha deciso di rimanere all'Eintracht con cui ha un contratto fino al 2028 (secondo quanto riportano i principali media tedeschi). Si riapre, quindi, in casa rossonera la caccia a un nuovo dirigente per la parte sportiva

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Markus Krosche resta all'Eintracht. Nonostante il tentativo del Milan di portarlo in Italia offrendogli il ruolo di direttore tecnico, il 45enne ha deciso di continuare il suo lavoro con il club con cui è sotto contratto fino al 2028 (secondo quanto riportano i principali media tedeschi). Dopo l'ufficialità di Amorim come nuovo allenatore, è caccia quindi in casa rossonera a un nuovo Chief della parte sportiva. 

Il nuovo piano del Milan

Una frenata importante, che cambia i piani del Milan per quanto riguarda la guida sportiva del club. La ricerca del profilo ideale continua, con l'assetto dirigenziale da completare al più presto per lavorare insieme ad Amorim sul mercato. Resta da capire se i rossoneri torneranno su Ozek, ex ds del Fenerbahce, o vireranno su altre figure.

Approfondimento

Si compone il tridente al comando del Milan

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