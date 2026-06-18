Randal Kolo Muani potrebbe tornare alla Juventus . Il nuovo ad bianconero Giovanni Carnevali vuole capire le cifre dell'operazione e ci sono stati nuovi contatti per l'attaccante che è appena rientrato al Psg dopo il prestito al Tottenham. La Juve, che cerca un sostituto di Dusan Vlahovic, potrebbe presto affondare il colpo per il classe 1998.

Vicario supera il Dibu Martinez per la porta

La Juventus cerca anche un portiere. Il primo profilo individuato era quello del Dibu Martinez, ma le cifre per il portiere dell'Argentina e dell'Aston Villa sono abbastanza alte. Risale dunque la candidatura di Guglielmo Vicario, che ha costi più ridotti. Da capire la richiesta del Tottenham, con i bianconeri che vorrebbero spendere tra i 13 e i 15 milioni di euro e anticipare la concorrenza del Napoli.