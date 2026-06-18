Leao: "Se resto al Milan con Amorim? Ci penserò dopo il Mondiale"

L'esordio ai Mondiali non è stato memorabile. Il pareggio del Portogallo contro la Repubblica Democratica del Congo lascia molti dubbi sulla possibilità di ben figurare di Cristiano Ronaldo e compagni. Fra i protagonisti in negativo anche Rafa Leao che al termine del match in zona mista ha incontrato i giornalisti: "Io molle? Ho cercato di fare il massimo. A volte ci sono partite in cui non fai gol o assist e non vuol dire che sei entrato molle. Loro hanno difeso bene, hanno messo due o tre difensori vicino a me e comunque ho cercato sempre di puntare e fare bene. La cosa più importante è la squadra, dobbiamo alzare la testa e lavorare. La prossima partita sarà da vincere". Inevitabile anche la domanda sul futuro al Milan dopo le sue dichiarazioni post Cagliari che avevano fatto intendere il suo desiderio di cercare altre avventure. Da allora la novità è l'arrivo del connazionale Amorim sulla panchina rossonera che però non sembra scaldare particolarmente Leao: "Adesso in realtà penso solo al Mondiale e ad aiutare la mia nazionale. Quando saranno finiti i Mondiali penserò al mio futuro".

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