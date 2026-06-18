L'Inter continua a spingere per Marco Palestra e ha avuto questo giovedì mattina un nuovo incontro con l'Atalanta. Sono state gettate le basi per chiudere la trattativa, con l'esterno che si avvicina sempre di più alla squadra di Chivu. L'obiettivo è chiudere l'affare non oltre l'inizio della prossima settimana CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

Con Dumfries promesso sposo del Real Madrid, l'Inter si è messa da tempo alla ricerca di un nuovo esterno destro e ha deciso di puntare su Marco Palestra. Il club nerazzurro ha avuto un nuovo incontro positivo con l'Atalanta. Il giocatore si avvicina alla squadra di Chivu e sono state gettate le basi per chiudere la trattativa. La volontà delle due parti è quella di trovare l'intesa finale entro l'inizio della prossima settimana.

Cosa manca per chiudere la trattativa I dettagli finali su cui Atalanta e Inter stanno discutendo riguardano la natura dei bonus e la percentuale di rivendita che i nerazzurri dovranno garantire alla Dea. Una volta che i due club avranno trovato l'intesa su questi due punti, la trattativa sarà chiusa.