Continua il lavoro della Juventus sul mercato per rinforzare la rosa. In attacco Sorloth è l'alternativa a Kolo Muani, ma l'Atletico chiede 40 milioni. Per la difesa si valuta il profilo di Stones, svincolatosi dal City. Mentre in porta il primo nome è quello del Dibu Martinez

L'attacco rimane una delle priorità della Juventus sul mercato. Manca ancora l'intesa con il Psg per Kolo Muani , con il quale c'è già l'accordo, le parti rimangono distanti sulle cifre. Per questo motivo rimane aperta la pista Alexander Sorloth , che è l'alternativa all'attaccante francese. Per il norvegese la richiesta dell' Atletico Madrid è di 40 milioni di euro , cifre giudicate eccessive dalla Juventus.

Per la difesa si valuta Stones

Un'opzione valutata dalla Juventus per la difesa è John Stones. Il classe 1994 si è svincolato dal Manchester City ed è attualmente impegnato ai Mondiali con l'Inghilterra. Il club bianconero ci pensa seriamente per rinforzare il reparto arretrato. Al momento non si sono registrati però passi in avanti nella trattativa.

E in porta il Dibu resta la prima scelta

Parallelamente, il club bianconero lavora anche per un nuovo portiere. La prima scelta è il Dibu Martinez, nelle ultime ore ci sono stati altri contatti per l'argentino. L'alternativa è Guglielmo Vicario del Tottenham.