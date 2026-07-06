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Juve, Sorloth l'alternativa a Kolo Muani. Si valuta Stones, nuovi contatti per il Dibu

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Continua il lavoro della Juventus sul mercato per rinforzare la rosa. In attacco Sorloth è l'alternativa a Kolo Muani, ma l'Atletico chiede 40 milioni. Per la difesa si valuta il profilo di Stones, svincolatosi dal City. Mentre in porta il primo nome è quello del Dibu Martinez

JUVE, IDEA MASSARA COME DIRETTORE TECNICO

L'attacco rimane una delle priorità della Juventus sul mercato. Manca ancora l'intesa con il Psg per Kolo Muani, con il quale c'è già l'accordo, le parti rimangono distanti sulle cifre. Per questo motivo rimane aperta la pista Alexander Sorloth, che è l'alternativa all'attaccante francese. Per il norvegese la richiesta dell'Atletico Madrid è di 40 milioni di euro, cifre giudicate eccessive dalla Juventus.

Per la difesa si valuta Stones

Un'opzione valutata dalla Juventus per la difesa è John Stones. Il classe 1994 si è svincolato dal Manchester City ed è attualmente impegnato ai Mondiali con l'Inghilterra. Il club bianconero ci pensa seriamente per rinforzare il reparto arretrato. Al momento non si sono registrati però passi in avanti nella trattativa.

E in porta il Dibu resta la prima scelta

Parallelamente, il club bianconero lavora anche per un nuovo portiere. La prima scelta è il Dibu Martinez, nelle ultime ore ci sono stati altri contatti per l'argentino. L'alternativa è Guglielmo Vicario del Tottenham.

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