Incontro a Roma tra l'agente di Mario Gila e i biancocelesti per trovare un'intesa economica, dopo che il Milan ha il sì del giocatore. I rossoneri sono pronti a offrire 25 milioni di euro più bonus per avvicinarsi alla richiesta del club di Lotito di 30

Il Milan vuole chiudere per Mario Gila. Dopo il blitz dei rossoneri che ha portato al sì del giocatore, al quale sono stati offerti 5 milioni di euro netti per 5 stagioni, ora è il momento di trovare un accordo con la Lazio. Per questo motivo, l'agente del difensore Alejandro Camaño, incontrerà a Roma nella giornata di lunedì 6 luglio i biancocelesti, facendo da intermediario tra le parti con l'obiettivo di trovare l'intesa economica.