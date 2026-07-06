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Milan-Gila, l'agente incontra la Lazio: pronta offerta da 25 milioni più bonus

Calciomercato

Incontro a Roma tra l'agente di Mario Gila e i biancocelesti per trovare un'intesa economica, dopo che il Milan ha il sì del giocatore. I rossoneri sono pronti a offrire 25 milioni di euro più bonus per avvicinarsi alla richiesta del club di Lotito di 30

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Il Milan vuole chiudere per Mario Gila. Dopo il blitz dei rossoneri che ha portato al sì del giocatore, al quale sono stati offerti 5 milioni di euro netti per 5 stagioni, ora è il momento di trovare un accordo con la Lazio. Per questo motivo, l'agente del difensore Alejandro Camaño, incontrerà a Roma nella giornata di lunedì 6 luglio i biancocelesti, facendo da intermediario tra le parti con l'obiettivo di trovare l'intesa economica. 

Milan pronto a offrire 25 milioni più bonus

I rossoneri hanno pronta un'offerta da 25 milioni di euro più bonus da presentare alla Lazio per ottenere il sì al trasferimento di Mario Gila. I biancocelesti, però, ne chiedono 30, nonostante il giocatore sia in scadenza nel 2027, perché dovranno versare il 50% della futura rivendita nelle casse del Real Madrid

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