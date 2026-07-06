Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Tottenham. Il centrocampista si trasferisce a titolo definitivo dal Newcastle per un'operazione da circa 116 milioni di euro. "Ho parlato con l'allenatore per quasi due ore del Club, dei tifosi, dello stadio e della nostra idea di calcio. È stato magico, perché ho capito subito che dovevo firmare per il Tottenham", ha dichiarato il giocatore che sarà allenato dal concittadino Roberto De Zerbi CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Ora è ufficiale: Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Tottenham. Il centrocampista si trasferisce a titolo definitivo dal Newcastle per 100 milioni di sterline (circa 116 milioni di euro) e diventando così l'italiano più costoso di sempre sul mercato. L'ex centrocampista del Milan entra in top 20 nella classifica dei trasferimenti più onerosi della storia del calciomercato. Tonali ha scelto il 16 come numero di maglia per la sua avventura agli Spurs. Leggi anche Tonali diventa l'italiano più costoso di sempre

Tonali: "Ho capito subito che dovevo firmare per il Tottenham" A convincere Tonali a firmare con il Tottenham è stata la chiacchierata con il concittadino Roberto De Zerbi. "Ho parlato con l'allenatore per quasi due ore del club, dei tifosi, dello stadio e della nostra idea di calcio. È stato magico, perché ho capito subito che dovevo firmare per il Tottenham. Ho affrontato il Tottenham diverse volte e ho sempre trovato una grande atmosfera, creata da tifosi fantastici. Non vedo l'ora di iniziare la stagione", ha dichiarato il centrocampista dopo l'annuncio. Vedi anche Tottenham, Tonali a Sky: "Merito di De Zerbi"