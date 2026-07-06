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Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Tottenham: operazione da 116 milioni di euro

Calciomercato
Foto sito Tottenham

Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Tottenham. Il centrocampista si trasferisce a titolo definitivo dal Newcastle per un'operazione da circa 116 milioni di euro. "Ho parlato con l'allenatore per quasi due ore del Club, dei tifosi, dello stadio e della nostra idea di calcio. È stato magico, perché ho capito subito che dovevo firmare per il Tottenham", ha dichiarato il giocatore che sarà allenato dal concittadino Roberto De Zerbi

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Ora è ufficiale: Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Tottenham. Il centrocampista si trasferisce a titolo definitivo dal Newcastle per 100 milioni di sterline (circa 116 milioni di euro) e diventando così l'italiano più costoso di sempre sul mercato. L'ex centrocampista del Milan entra in top 20 nella classifica dei trasferimenti più onerosi della storia del calciomercato. Tonali ha scelto il 16 come numero di maglia per la sua avventura agli Spurs.

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Tonali: "Ho capito subito che dovevo firmare per il Tottenham"

A convincere Tonali a firmare con il Tottenham è stata la chiacchierata con il concittadino Roberto De Zerbi. "Ho parlato con l'allenatore per quasi due ore del club, dei tifosi, dello stadio e della nostra idea di calcio. È stato magico, perché ho capito subito che dovevo firmare per il Tottenham. Ho affrontato il Tottenham diverse volte e ho sempre trovato una grande atmosfera, creata da tifosi fantastici. Non vedo l'ora di iniziare la stagione", ha dichiarato il centrocampista dopo l'annuncio.

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De Zerbi: "Seguo Tonali da molto tempo"

Un giocatore fortemente voluto dall'allenatore Roberto De Zerbi che dopo la sua ufficialità ha rivelato ai canali del club: "Lo seguo da molto tempo, dato che è cresciuto nel vivaio del club della mia città, il Brescia, e sono felicissimo di lavorare con lui adesso. Viste le sue qualità, c'era molto interesse per Sandro quest'estate; tuttavia, ha espresso chiaramente la volontà di trasferirsi al Tottenham e so che i nostri tifosi apprezzeranno molto il suo contributo alla squadra".

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