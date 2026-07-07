Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Ufficiale, Frederic Massara alla Juve: è il nuovo Chief Football Officer

Calciomercato
Credits: juventus.com

La Juventus ha trovato il suo nuovo Chief Football Officer, Frederic Massara. Il comunicato del club: "Nel suo nuovo ruolo, Frederic riporterà direttamente all'Amministratore Delegato Giovanni Carnevali con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell'area Football maschile"

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

La nuova dirigenza della Juventus comincia a formarsi. Dopo l'amministratore delegato Giovanni Carnevali, la Juventus ha trovato anche un nuovo membro dell'area tecnica. Ecco il comunicato: "Frederic Massara è stato nominato Chief Football Officer del Club. Nel suo nuovo ruolo, Frederic riporterà direttamente all'Amministratore Delegato Giovanni Carnevali con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell'area Football maschile. Frederic avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell'area sportiva maschile, contribuendo alla definizione e all'attuazione delle strategie e dei progetti sportivi del Club, in stretta sinergia con Marco Ottolini, Sporting Director. Nel corso della sua carriera, Frederic si è affermato come uno dei dirigenti più apprezzati del panorama calcistico, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo di alcuni prestigiosi club, tra i quali AC Milan e AS Roma".

Il nuovo ruolo di Giorgio Chiellini

"Giorgio Chiellini assume il ruolo di Chief Club Affairs Officer - continua il comunicato della Juventus -, rafforzando la capacità di Juventus di dialogare, costruire relazioni e rappresentare i propri interessi presso le principali istituzioni, gli stakeholder strategici e le organizzazioni sportive, in Italia e nel mondo"

Carnevali: "Stiamo costruendo una struttura solida"

L'amministratore delegato Giovanni Carnevali ha commentato: “Sono convinto che stiamo costruendo una struttura solida, competente e coesa, capace di sostenere le nostre ambizioni nel presente e nel futuro. Siamo molto felici di dare il benvenuto a Frederic nella grande famiglia bianconera. La sua competenza e la sua profonda conoscenza del calcio rappresentano un valore aggiunto e si integrano perfettamente con le professionalità già presenti all'interno della struttura organizzativa del Club".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Juve, Sorloth alternativa a Kolo. Si valuta Stones

juventus

Continua il lavoro della Juventus sul mercato per rinforzare la rosa. In attacco Sorloth è...

Udinese, intesa sempre più vicina con Zaniolo

Calciomercato

Nicolò Zaniolo va verso la permanenza all'Udinese. Nelle scorse ore c'è stato un incontro con la...

Milan-Gila, respinta 1^ offerta: serve un rilancio

Calciomercato

Nella giornata di lunedì 6 luglio c'è stato un incontro a Roma tra Alejandro Camaño e la Lazio....

Inter-Khalaili, offerti 20 mln. L'USG ne chiede 30

Calciomercato

Presentata la prima offerta ufficiale dell'Inter per Anan Khalaili, esterno dell'Union...

Psg, ufficiale l'ingaggio di Longoni dal Milan

Calciomercato

È ufficiale il trasferimento di Alessandro Longoni, portiere classe 2008, al Paris Saint-Germain....
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE