La bandiera del club tornerà ad allenare la squadra della sua città, dopo la negativa esperienza del 2018. E' stato infatti trovato l'accordo con il presidente per firmare un contratto biennale. Da limare gli ultimi dettagli, prima di rescindere con la Pistoiese e firmare il nuovo contratto. Il fratello Alessandro sarà invece il nuovo direttore sportivo

Cristiano Lucarelli si avvicina al ritorno sulla panchina del Livorno. Nella serata di lunedì 7 luglio è stato trovato l'accordo con il presidente Joel Esciua per guidare il club, che gioca nel girone B di Serie B. Le parti stanno lavorando per limare gli ultimi dettagli, soprattutto per quanto riguarda le cifre sull'opzione per il secondo anno in caso di raggiungimento dei playoff. Prima di firmare il nuovo contratto, Cristiano Lucarelli dovrà rescindere con la Pistoiese. Il fratello Alessandro sarà il nuovo direttore sportivo, mentre Alessandro Doga assumerà il ruolo di direttore tecnico. Cristiano Lucarelli ha già allenato in passato il Livorno, una sfortunata parentesi di solo sei partite in Serie B nel 2018. Da calciatore invece - con la squadra della sua città - ha disputato 192 partite, segnando ben 111 gol (dal 2003 al 2007 e nel 2009/2010).