I partenopei hanno bloccato Exequiel Zeballos del Boca. L'esterno classe 2002 ha il contratto in scadenza a dicembre ed è finito fuori rosa dopo aver scelto di non rinnovare. Il Napoli è al lavoro per chiudere un investimento soprattutto in chiave futura

Il Napoli guarda ancora in Argentina e ha bloccato Exequiel Zeballos. L'argentino classe 2002 è in uscita dal Boca Juniors che l'ha messo fuori rosa dopo la decisione di non rinnovare il contratto che scadrà a dicembre. Il club argentino a metà marzo chiedeva 10 milioni ma la richiesta adesso dovrebbe essersi abbassata. Passi in avanti dunque del Napoli che proverà a chiudere per il giocatore.

I numeri di Zeballos

Esterno destro che può giocare anche a sinistra, al Boca dal 2020, Zeballos ha collezionato 140 presenze totali con 16 gol e 16 assist in sei anni di permanenza. Adesso una possibile avventura in Italia. Per il Napoli può essere un investimento per il futuro.