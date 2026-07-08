I partenopei hanno bloccato Exequiel Zeballos del Boca. L'esterno classe 2002 ha il contratto in scadenza a dicembre ed è finito fuori rosa dopo aver scelto di non rinnovare. Il Napoli è al lavoro per chiudere un investimento soprattutto in chiave futura
Il Napoli guarda ancora in Argentina e ha bloccato Exequiel Zeballos. L'argentino classe 2002 è in uscita dal Boca Juniors che l'ha messo fuori rosa dopo la decisione di non rinnovare il contratto che scadrà a dicembre. Il club argentino a metà marzo chiedeva 10 milioni ma la richiesta adesso dovrebbe essersi abbassata. Passi in avanti dunque del Napoli che proverà a chiudere per il giocatore.
I numeri di Zeballos
Esterno destro che può giocare anche a sinistra, al Boca dal 2020, Zeballos ha collezionato 140 presenze totali con 16 gol e 16 assist in sei anni di permanenza. Adesso una possibile avventura in Italia. Per il Napoli può essere un investimento per il futuro.
In uscita Lindstrom e Hasa
Per quanto riguarda le uscite, dialoghi in corso con lo Schalke 04 per Jesper Lindstrom che è tornato a Napoli dopo l'esperienza, sempre in Bundesliga, con la maglia del Wolfsburg dove ha collezionato 15 presenze. Il ds Manna ha avuto dei contatti anche con il Frosinone per la cessione di Luis Hasa, reduce da una stagione con la Carrarese, 5 gol e 4 assist in 31 presenze.