 Zeballos, chi è il talento del Boca Juniors bloccato dal Napoli | Sky Sport
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Napoli, chi è 'El Changuito' Zeballos: dal gol per Maradona alla benedizione di De Rossi

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Omonimo di Lavezzi ed ex compagno di Cavani, Zeballos è stato bloccato dal Napoli dopo la scelta di non rinnovare il contratto col Boca Juniors. Soprannominato 'El Changuito', ha debuttato dopo la scomparsa di Maradona e ha segnato al Barça nel ricordo di Diego. A proposito di reti: la prima la segnò col cucchiaio, lui che è stato eroe di un Superclásico. Si è rialzato dopo quattro infortuni in 14 mesi, talento benedetto anche da De Rossi: "È di un altro livello..."

di Luca Cassia

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