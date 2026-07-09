Omonimo di Lavezzi ed ex compagno di Cavani, Zeballos è stato bloccato dal Napoli dopo la scelta di non rinnovare il contratto col Boca Juniors. Soprannominato 'El Changuito', ha debuttato dopo la scomparsa di Maradona e ha segnato al Barça nel ricordo di Diego. A proposito di reti: la prima la segnò col cucchiaio, lui che è stato eroe di un Superclásico. Si è rialzato dopo quattro infortuni in 14 mesi, talento benedetto anche da De Rossi: "È di un altro livello..."

di Luca Cassia

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