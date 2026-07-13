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Atta, Dragusin, Viery e Jimenez: l'estate in cui la Fiorentina può ricominciare a sognare

Luca Bendoni

Luca Bendoni

Guidati da Fabio Paratici i viola hanno già investito sul mercato oltre 50 milioni di euro. E non sembra finita qui, per poter regalare al nuovo allenatore Fabio Grosso una rosa funzionale al suo tipo di calcio e con legittime ambizioni di un piazzamento europeo

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