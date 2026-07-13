Quella tra Gila e il Milan potrebbe essere una combinazione perfetta

Il nuovo centrale rossonero ha personalità, corsa, bravura nel gioco aereo e grande qualità palla al piede: tutte caratteristiche che si abbinano con il calcio di Ruben Amorim. Un difensore in grado di interpretare almeno un paio di ruoli, utilissimo sia come perno centrale che come braccetto
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