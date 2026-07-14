Proseguono i contatti tra i bianconeri e l'ivoriano. Nelle prossime ore l'agente del giocatore sarà in Italia per provare a trovare l'intesa sul piano economico, con la Juve che è pronta a proporre un'offerta migliorativa rispetto alla precedente da 3.5 milioni di euro a stagione. I 20 milioni che arriveranno dalla cessione di Muharemovic al Leeds potrebbero servire per fare un rilancio per Kolo Muani

La Juventus procede a piccoli passi in avanti per Kessie. I bianconeri hanno pronta nelle prossime ore un' offerta migliorativa al centrocampista svincolato, dopo che la prima è stata di 3.5 milioni di euro a stagione, per cercare di avvicinarsi alla sue richieste e ottenere il sì dell'ivoriano. Nelle prossime ore, l'agente di Kessie arriverà in Italia per parlare con la Juventus e provare a trovare l'intesa sul piano economico.

La cessione di Muharemovic può aiutare per Kolo Muani

Il Sassuolo ha trovato un accordo con il Leeds per la cessione di Muharemovic per 40 milioni, con la Juventus che ne incasserà 20 in quanto in possesso del 50% della futura rivendita. Un'entrata che potrebbe esser riutilizzata per fare rilanci per le altre operazioni. Per quanto riguarda l'attacco, la priorità è Kolo Muani. Il Psg per il giocatore non vuole abbassare le richieste e la Juventus è al lavoro per ricucire il rapporto dopo il mancato accordo della scorsa estate. Il francese ha detto sì ai bianconeri, ridimensionandosi addirittura l'ingaggio. Qualora il Psg continuerà a chiedere 50 milioni, la Juventus andrà poi su un altro obiettivo, come Balogun oppure Oyarzabal.