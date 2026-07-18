L'esterno olandese ha dato la sua apertura al trasferimento alla Roma. I giallorossi hanno presentato un'offerta al West Ham da 46 milioni e contano di chiudere l'operazione nei prossimi giorni dopo aver ottenuto il sì del giocatore
Crysencio Summerville non è mai stato così vicino alla Roma. Il giocatore ha dato la sua apertura ai giallorossi, convinto dal progetto tecnico presentatogli, e restano solo gli ultimi dettagli dell'accordo economico da sistemare. Ora si tratta con il West Ham per il cartellino. La dirigenza della Roma ha fatto un'offerta da 46 milioni agli inglese e, dopo l'ok dell'esterno, conta di chiudere l'operazione.
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Un'offerta pronta da tempo
I giallorossi aspettavano la decisione finale del giocatore prima di presentare l'offerta da 46 milioni al West Ham, sapendo che la richiesta del club inglese è questa. Dopo l'apertura di Summerville, la Roma conta di trovare l'intesa economica per il cartellino.