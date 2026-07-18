Roma, Gasperini: "Dobbiamo essere più veloci sul mercato. Celik? Ci rinforzeremo"

E' necessaria la cessione di un big o se ne può fare a meno?

"C'è sempre stata un'evoluzione e un cambiamento di informazioni su questo tema. Anche per la proprietà, è un accordo particolare e si cambia sempre. Ti devi adattare. Probabilmente sarà così. Poi è stato spostato il termine dal 30 giugno in avanti. La speranza è quella di definire questa cosa una volta per tutte, ma mi rendo anche conto che in pochi mesi non è facile rimediare a qualcosa che si è creato in parecchi anni. Il compito è difficile ma ce la metteremo tutta e faremo di tutto per risolvere il problema una volta per tutte e permettere alla società di essere più libera nelle scelte e negli investimenti. E' un compito arduo ma non ci impedisce di fare degli acquisti"