Roma, Gasperini: "Dobbiamo essere più veloci sul mercato. Celik? Ci rinforzeremo"
Prima conferenza stampa della stagione per Gian Piero Gasperini. L'allenatore della Roma ha parlato dal ritiro di Trigoria: "Sul mercato dobbiamo essere più veloci. Ringrazio Celik, ma lo rimpiazzeremo e saremo ancora più forti. Pellegrini? Mi auguro che possa rinnovare anche lui". Infine sul mercato in entrata: "Profili come Summerville e Greenwood? La scelta è quella di stabilire un target nei contratti"
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Rivivi la conferenza stampa di Gasperini
Termina qui la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini
Profili come Summerville e Greenwood, a livello di costi, sono acquistabili dalla Roma?
"Evidentemente no, ma per scelta non perché la società non se lo possa permettere, ma perché la scelta è quella di stabilire un target nei contratti e questo lo trovo giusto, perché ci sono giocatori che hanno portato la squadra al terzo posto e poi si vedono scavalcare così da nuovi arrivati. Giusto che ci sia il monte ingaggi. Questo è anche utile per la società perché il monte ingaggi è importante. Poi se non è possibile si guarderanno altri giocatori"
La Roma è in ritardo sul mercato?
"Alla fine della scorsa stagione tutti quanti speravamo di ripartire con più giocatori ma sapevamo che c'era il Mondiale di mezzo. Mi sembra, tolti rarissimi casi, una situazione che riguarda tutti. Il periodo è stato così per tutte le squadre. Noi abbiamo perso in rosa parecchi giocatori che erano in prestito, siamo numericamente inferiori e dobbiamo rimpiazzare almeno questi ma adesso la situazione si sta sbloccando un po' per tutti. Tutti vorremmo essere più avanti ma siamo in linea con il mercato"
Quali saranno le gerarchie a centrocampo?
"Non ci sono gerarchie, sono quattro giocatori tutti forti e affidabili, avremo tante partite da giocare, non è un reparto numeroso ma per scelta mia per dare la possibilità di giocare con frequenza e fiducia. In questo momento siamo a posto"
Quanti innesti si aspetta in attacco? Quale sarà il ruolo di Soulé? Sarà centrale o verrà ceduto?
"Noi abbiamo Soulé e Dybala come esterni. Mi aspetto due giocatori in quel ruolo. Io li vedo tutti al centro del mercato, in entrata e in uscita. Molte situazioni sono dovute ai procuratori, giustamente voi riportate tutto ma poi dopo quello che conta è la trattativa e l'offerta vera. Il giocatore intanto è disponibile come sempre, anche se ha qualche chiletto di troppo ma sta lavorando bene"
Quanto è importante la vicinanza di D'Amico?
"CI conosciamo, il rapporto è diretto e costante e la comunicazione è continua. E' lui che porta avanti il mercato ma è chiaro che quando sei a conoscenza dei problemi l'uno dell'altro lavori in maniera più agevole e con un buono spirito"
E' necessaria la cessione di un big o se ne può fare a meno?
"C'è sempre stata un'evoluzione e un cambiamento di informazioni su questo tema. Anche per la proprietà, è un accordo particolare e si cambia sempre. Ti devi adattare. Probabilmente sarà così. Poi è stato spostato il termine dal 30 giugno in avanti. La speranza è quella di definire questa cosa una volta per tutte, ma mi rendo anche conto che in pochi mesi non è facile rimediare a qualcosa che si è creato in parecchi anni. Il compito è difficile ma ce la metteremo tutta e faremo di tutto per risolvere il problema una volta per tutte e permettere alla società di essere più libera nelle scelte e negli investimenti. E' un compito arduo ma non ci impedisce di fare degli acquisti"
Il mancato rinnovo di Celik scopre la Roma in quel ruolo?
"Il mio programma è sempre stato quello, i famosi 3-4 colpi di qualità nella rosa che ha finito il campionato, al netto dei giocatori che sono andati via. Poi è chiaro che se va via uno si deve rimpiazzare, altrimenti non completi la rosa. E' andato via Celik, sicuramente lo rimpiazzeremo"
Mancano figure in società? In che modo si lavora senza una società presente fisicamente?
"Io mi occupo dell'area tecnica, lascio perdere gli altri settori. L'area tecnica in questo momento è compatta con competenze e capacità, questo per me è molto importante. Siamo partiti da una settimana ma direi molto bene. A me non manca nulla da parte della prorpietà, c'è un rapporto diretto, vero, di confronto. A volte con tempi diversi ma bisogna rispettare le caratteristiche di tutte le persone. Come ho detto prima siamo lenti a partire ma magari diventiamo un trattore che macina strada. Siamo partiti e sono convinto che le prossime settimane questo diesel raggiungerà altre velocità"
Dopo Cristante e Mancini rinnova anche Pellegrini?
"Era anche questo nelle previsioni di fine stagione. Il fatto che sia arrivato in questo momento vuol dire che gli accordi c'erano. Quello di Pellegrini è un'altra cosa che mi auguro ma sappiamo tutti che il giocatore al momento non può allenarsi perché deve recuperare da un infortunio e per questo motivo i tempi sono più lunghi ma mi auguro che possa al più presto prima recuperare e poi rinnovare"
La Roma punta allo scudetto?
"Avete semplificato molto le mie parole... apprezzo questa cosa ma non è quello l'obiettivo. Quando devi migliorare significa anche stabilizzarsi nelle zone alte della classifica e se riesci a stare in alto con solidità poi arriva anche il momento che punti a quello. In questo momento l'obiettivo è stabilizzarci e migliorarci dopo un risultato che la squadra ha meritato ma è andata anche oltre. Obiettivo è diventare ancora più forti"
Ripartenza esaltante in vista della prossima stagione: qual è lo stato d'animo di Gasperini?
"C'è stata una pausa lunga ma ora siamo tutti qui a Trigoria. Il periodo di vacanza è stato molto più lungo di altri anni ma io sono abituato a guardare avanti. Noi abbiamo un obiettivo straordinario, ci sono difficoltà e cose che a volte cambiano. Dopo un po' di tempo le informazioni diventano diverse. Fair Play Finanziario? Pensavo che l'accesso in Champions lo avrebbe risolto ma non era così. Bisogna però adattarsi perché l'obiettivo che abbiamo, migliorarci, è il più importante di tutti. Dobbiamo resettare davanti agli imprevisti, sfruttare l'entusiasmo e le possibilità che ha la società, che oltre ai difetti ha anche tanti pregi. In funzione di fare una buona squadra"
La Roma è una società lenta nel chiudere le operazioni di mercato?
"Si, probabilmente è così ma a volte sei un motore a scoppio poi diesel. Ma nella durata il motore diesel viaggia. Celik era in scadenza... in generale dobbiamo essere più bravi perché i tempi del mercato sono veloci. Ora Ryan Friedkin ci aiuterà ad accelerare. Questo è un anno un po' particolare, ci sono i Mondiali di mezzo, a giugno è arrivato D'Amico, ma adesso iniziamo a muoverci. Ringrazio Celik per quello che ha fatto l'anno scorso ma calcisticamente io sono convinto che ci rinforzeremo e saremo anche meglio"
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Cinque amichevoli in programma, al momento, per la Roma. Dopo aver affrontato alcune squadre locali durante il ritiro a Trigoria, i giallorossi affronteranno: Cannes, Cardiff City, Newport Country, Brighton e Borussia Dortmund per preparare la nuova stagione. Di seguito tutte le amichevoli:
- Cannes-Roma: domenica 26 luglio, ore 18, Stade Pierre de Coubertin - Cannes
- Cardiff City-Roma: sabato 1 agosto, ore 16, Cardiff City Stadium - Cardiff
- Newport County-Roma: martedì 4 agosto, ore 20, Rodney Parade Stadium - Newport
- Brighton-Roma: sabato 8 agosto, ore 16, AMEX Stadium - Brighton
- Borussia Dortmund-Roma: sabato 15 agosto, ore 17:30, Signal Iduna Park - Dortmund
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