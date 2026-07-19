Rabiot: "Riparto dal Milan, dopo le vacanze parlerò con Amorim"

Un Rabiot nervoso si è presentato alla stampa dopo la sconfitta nella finalina del Mondiale contro l'Inghilterra: "L'atteggiamento è stato brutto da vedere da fuori. Non deve succedere: quando vesti questa maglia devi dare il meglio e si è visto che alcuni non erano dentro al match". Poi le parole sul futuro: "“Per ora non ho parlato con nessuno, sicuramente ci sentiremo con Amorim ma dopo le vacanze per ripartire"

Non è finito bene il Mondiale della Francia. Sconfitta in semifinale dalla Spagna la squadra di Deschamps, che ha chiuso il suo ciclo alla guida dei Blues, ha perso in modo rocambolesco anche la finalina per il terzo posto contro l'Inghilterra. Fra i più delusi al termine davanti ai giornalisti c'è stato Adrien Rabiot: "Siamo entrati un po' mosci, ma c'era tanta delusione dopo la semifinale persa contro la Spagna. Molto meglio nel secondo tempo, potevamo anche pareggiarla. Abbiamo lasciato l'Inghilterra giocare troppo. L'atteggiamento è stato brutto da vedere da fuori. Non deve succedere: quando vesti questa maglia devi dare il meglio e si è visto che alcuni non erano dentro al match". Uno sguardo anche al futuro e al possibile approdo di Zidane sulla panchina della Francia: "Per Zidane non c'è niente di ufficiale, non lo so se sarà lui il prossimo ct. Se sarei contento di lui? Ovviamente sì, per il resto ho solo voglia di godermi le vacanze".