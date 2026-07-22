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Fenucci: "Orsolini vicino al rinnovo. Niente telenovele, vogliamo diventi un simbolo"

Calciomercato

L'ad dal ritiro di Valles: "Con un piccolo sforzo da parte sua e uno nostro, cercheremo di arrivare a una conclusione e vedere Orso in maglia rossoblù per molti anni". Fenucci ha parlato anche di Lucumì: "Se arriva l'offerta giusta la valuteremo, glielo avevamo promesso". Piace Amondarain: "Stiamo aspettando una risposta dall'Estudiantes. Non è l'unico obiettivo, ma è il primo"

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Nel ritiro del Bologna di Valles c'è anche uno striscione che recita 'Orsolini come i tortellini patrimonio del Bologna'. E qualcosa vorrà anche pur dire. Cioè che Orsolini è un simbolo rossoblù e che, come tale, il Bologna vuole tenersi stretto: "Sono otto anni che Orso è con noi — ha detto a Sky l'amministratore delegato del club Fenucci —, gli ho sempre detto che deve diventare il giocatore simbolo di questa società e del percorso che abbiamo fatto insieme. Non siamo lontani dal rinnovo, vorremmo mettere fine a quella che non vorremmo diventasse una telenovela. Con un piccolo sforzo da parte sua e uno nostro, cercheremo di arrivare a una conclusione positiva e a vedere Orso in maglia rossoblù per molti anni".

Mercato in uscita: Lucumì

Ancora tema trattative dell'estate: "L'anno scorso Lucumì voleva andar via perché riteneva che fosse finito il suo ciclo con il Bologna. Gli abbiamo chiesto di rimanere, lo ha fatto, e ha fatto una buona stagione. Ora, se dovesse arrivare la l'offerta giusta ma — precisa Fenucci — per giusta non soltanto legata al fatto che abbia un solo anno di contratto, allora la prenderemo in considerazione. È giusto rispettare la parola che gli abbiamo dato".

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Mercato in entrata: Amondarain

In entrata il nome caldo è invece quello di Mikel Amondarain: "Siamo partiti e cercando un terzino sinistro, che è il sostituto di Lykogiannis e che ringrazio per quello che ha dato al Bologna, e un centrocampista che potrebbe essere questo giovane calciatore argentino — ha confermato l'ad rossoblu a Sky —. Stiamo aspettando una risposta dall'Estudiantes, però è un giocatore che ci interessa. Non è l'unico obiettivo che abbiamo, ma per ora è il primo".

Stasera De Silvestri a Sky alle 23

Proprio questa sera - mercoledì 22 luglio - Lorenzo De Silvestri sarà l'ospite alle 23 per l'edizione 'Speciale calciomercato' su Sky Sport 24: "Il fattore di successo di ogni squadra sia il lavoro che si fa durante la settimana, ma ci sono anche gli aspetti che sono legati all'ambiente e all'empatia, in questo De Silvestri ci ha dato una grossa mano — ha detto Fenucci —. Abbiamo un gruppo di ragazzi straordinari, grandi professionisti, ma che hanno anche un sentimento comune legato ai colori del del Bologna. Lorenzo ci ha aiutato a portare all'interno dello spogliatoio queste sensazioni e queste emozioni". 

"Un gruppo che sta bene insieme"

E poi, infine, i commenti sul gruppo, con un nuovo allenatore, Domenico Tedesco: "Abbiamo una buona base, è la squadra che ha fatto bene negli ultimi anni. Si deve ovviamente adattare a nuove metodologie di lavoro, a un allenatore che propone sempre un calcio offensivo, ma in maniera diversa. È molto contento di quello che i ragazzi stanno facendo, le prospettive sono buone. Lotteremo. Ci aspetta una stagione difficile, molte delle rivali si stanno rinforzando ma ci saremo anche noi. Il gruppo è molto motivato, sono ragazzi che stanno bene insieme, c'è questa voglia di far bene che li ha sempre accomunati".

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