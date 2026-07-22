L'ad dal ritiro di Valles: "Con un piccolo sforzo da parte sua e uno nostro, cercheremo di arrivare a una conclusione e vedere Orso in maglia rossoblù per molti anni". Fenucci ha parlato anche di Lucumì: "Se arriva l'offerta giusta la valuteremo, glielo avevamo promesso". Piace Amondarain: "Stiamo aspettando una risposta dall'Estudiantes. Non è l'unico obiettivo, ma è il primo" CALCIOMERCATO LIVE

Nel ritiro del Bologna di Valles c'è anche uno striscione che recita 'Orsolini come i tortellini patrimonio del Bologna'. E qualcosa vorrà anche pur dire. Cioè che Orsolini è un simbolo rossoblù e che, come tale, il Bologna vuole tenersi stretto: "Sono otto anni che Orso è con noi — ha detto a Sky l'amministratore delegato del club Fenucci —, gli ho sempre detto che deve diventare il giocatore simbolo di questa società e del percorso che abbiamo fatto insieme. Non siamo lontani dal rinnovo, vorremmo mettere fine a quella che non vorremmo diventasse una telenovela. Con un piccolo sforzo da parte sua e uno nostro, cercheremo di arrivare a una conclusione positiva e a vedere Orso in maglia rossoblù per molti anni".

Mercato in uscita: Lucumì Ancora tema trattative dell'estate: "L'anno scorso Lucumì voleva andar via perché riteneva che fosse finito il suo ciclo con il Bologna. Gli abbiamo chiesto di rimanere, lo ha fatto, e ha fatto una buona stagione. Ora, se dovesse arrivare la l'offerta giusta ma — precisa Fenucci — per giusta non soltanto legata al fatto che abbia un solo anno di contratto, allora la prenderemo in considerazione. È giusto rispettare la parola che gli abbiamo dato". calendario Tutte le amichevoli estive delle 20 squadre di A

Mercato in entrata: Amondarain In entrata il nome caldo è invece quello di Mikel Amondarain: "Siamo partiti e cercando un terzino sinistro, che è il sostituto di Lykogiannis e che ringrazio per quello che ha dato al Bologna, e un centrocampista che potrebbe essere questo giovane calciatore argentino — ha confermato l'ad rossoblu a Sky —. Stiamo aspettando una risposta dall'Estudiantes, però è un giocatore che ci interessa. Non è l'unico obiettivo che abbiamo, ma per ora è il primo".

Stasera De Silvestri a Sky alle 23 Proprio questa sera - mercoledì 22 luglio - Lorenzo De Silvestri sarà l'ospite alle 23 per l'edizione 'Speciale calciomercato' su Sky Sport 24: "Il fattore di successo di ogni squadra sia il lavoro che si fa durante la settimana, ma ci sono anche gli aspetti che sono legati all'ambiente e all'empatia, in questo De Silvestri ci ha dato una grossa mano — ha detto Fenucci —. Abbiamo un gruppo di ragazzi straordinari, grandi professionisti, ma che hanno anche un sentimento comune legato ai colori del del Bologna. Lorenzo ci ha aiutato a portare all'interno dello spogliatoio queste sensazioni e queste emozioni".