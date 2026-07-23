I giocatori che hanno aumentato di più il valore di mercato dopo i Mondiali
Il portale specializzato Transfermarkt ha aggiornato le quotazioni di mercato dopo i Mondiali: chi ha visto aumentare di più il proprio valore grazie alle prestazioni in Coppa del Mondo? Due di loro giocano in Serie A
- Club: Club Tijuana
- Nazionale: Messico
- valore attuale: 25 milioni di euro
- Club: Como
- Nazionale: Croazia
- valore attuale: 45 milioni di euro
- Club: Bayern Monaco
- Nazionale: Marocco
- valore attuale: 55 milioni di euro
- Club: Tottenham
- Nazionale: Olanda
- valore attuale: 60 milioni di euro
- Club: Aston Villa
- Nazionale: Svizzera
- valore attuale: 65 milioni di euro
- Club: Barcellona
- Nazionale: Inghilterra
- valore attuale: 80 milioni di euro
- Club: Milan
- Nazionale: Portogallo
- valore attuale: 50 milioni di euro
- Club: Psg
- Nazionale: Francia
- valore attuale: 90 milioni di euro
- Club: Barcellona
- Nazionale: Spagna
- valore attuale: 100 milioni di euro
- Club: Chelsea
- Nazionale: Inghilterra
- valore attuale: 110 milioni di euro
- Club: Atletico Madrid
- Nazionale: Argentina
- valore attuale: 120 milioni di euro
- Club: Bayern Monaco
- Nazionale: Francia
- valore attuale: 170 milioni di euro
- Club: Real Madrid
- Nazionale: Francia
- valore attuale: 200 milioni di euro
- Club: Barcellona
- Nazionale: Spagna
- valore attuale: 220 milioni di euro
- Club: Manchester City
- Nazionale: Norvegia
- valore attuale: 220 milioni di euro
- Club: Lille
- Nazionale: Marocco
- valore attuale: 80 milioni di euro
- Club: Real Madrid
- Nazionale: Inghilterra
- valore attuale: 160 milioni di euro
- Club: Manchester City
- Nazionale: Inghilterra
- valore attuale: 110 milioni di euro