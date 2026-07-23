 Calciatori che hanno aumentato valore di mercato dopo i Mondiali. Classifica | Sky Sport
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I giocatori che hanno aumentato di più il valore di mercato dopo i Mondiali

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Il portale specializzato Transfermarkt ha aggiornato le quotazioni di mercato dopo i Mondiali: chi ha visto aumentare di più il proprio valore grazie alle prestazioni in Coppa del Mondo? Due di loro giocano in Serie A

I GIOCATORI PIÙ PREZIOSI AL MONDO

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